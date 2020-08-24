Youtuber nasıl olunur? Youtube kanalı nasıl açılır?

Youtube’da para kazanmak için neler yapılır? Youtube’da para kazanmaya nasıl başlanır? Dünyanın her noktasından içerik sağlayıcılarını fikirlerini ve eserlerini insanların hizmetine sunma imkanı verirken fikir üretirken de videolarından da para kazanmalarını sağlıyor. Youtube para kazanmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken ilk adım Youtube kanalı açmak olmalıdır. Youtube hesabı Google hesabıyla aynıdır. Dolasıyla Google hesabıyla Youtube giriş yapabileceğiniz gibi yeni bir hesap açarak da Youtube giriş yapabilirsiniz.

Youtube kanalı nasıl açılır?

Youtube kanalı oluşturmak için ilk yapılması gereken Gmail adresiyle almakdır. Sağ üst köşede hesap oluşturun diye bir buton var oraya tıklıyoruz. Açılan kısımlara ad ve soyadımızı yazıyoruz. Sonra bir kullanıcı adı oluşturabilirsiniz. Kullanıcı adını oluşturduktan sonra diğer bir işlem şifre oluşturma olacaktır.

Şifre oluşturulduktan sonra ileri tıklanır. Yeni bir ekran açıldı. Açılan yeni pencereye cep telefonu numaranızı yazabilirsiniz. İeri tuşuna basıldığında biraz önce girdiğiniz cep telefonu bilginize bir doğrulama mesaj gelecek. Doğrulama kodunu istenen kısma yazıldıktan sonra doğrula butonuna basıp devam işlemi yapmaya devam edebilirsiniz.

Kurtarma e posta adresini de istenen yere yazabilirsiniz. şifrenizi unuttuğunuzda ya da hesabınızla ilgili bir sıkıntı oluştuğunda kurtarma e mail adresini kullanarak yeni şifre alınabilmekte. bu kısmı da doldurduktan sonra ileri deyiniz. gelen sayfada sözleşmeyi kabul edip yola devam edebilirsiniz. artık Gmail oluşturulduğuna göre şimdi sıra Youtube girmek?

Mail adresiyle Youtube giriş nasıl yapılır?

Youtube’e girdikten sonra sağ üst köşede oturumu aç butonu var. Oturumu aç butonunu tıklayınız. Açılan pencereden mail adresi ve şifre ile giriş yapılarak ileri tuşuna basıyorsunuz. Artık Youtube sayfasına kendi mail adresinizle giriş yapmış bulunuyorsunuz. Sağ üst köşede bulunan hesap butonuna tıklamanız. Oradan da Ayaralar sekmesini tıklayınız. Bundan sonras artık çok basit. Açılan kısımıda Kanal Oluştur yazısı mevcut olduğunu göreceksiniz. Onu tıklamanız durumunda Youtubu hangi hesapla kullanacağınıza ilişkin bir bölüm açılacaktır. Zaten Youtube kendi mail adresinizle giriş yaptığınız için bu kısmı dertt etmeden hemen alt kısımda Kanal oluştur butonuna tıklamanız sizi Youtube kanalı oluşturuldu müjdesini almanız için yeterli olacaktır.

Youtube’de para nasıl kazanılır?

Youtube para kazanmanın püf noktasını şu şekilde sıralamak mümkün. Ne olursa olsun Youtube kanalında düzenli olarak video paylaşmakta. Eğer ayda bir ya da iki video paylaşırsanız dünyanın en iyi içeriklerini oluşturmadıysanız izleyicilerimiz hızlı bir şekilde kanalınızı unutacaklardır. Başlangıç olarak haftada en az bir video paylaşın. Bu şekilde günlük ya da haftalık bir video paylaştığınız takdirde insanlar sabırsızlıkla gelecek haftayı beklemeye koyulacak ve o haftanın videosunun içeriğini merak etmeye başlayacaklardı. Youtube Seo kurallarına da dikkat etmek gerekir.

Youtube anahtar kelime ve etiket nasıl yapılmalı?

Bunun için videonuz oluşturduğunuz zaman içeriğe ilişkin Google'da o içeriğe ilişkin aranacak kelimeleri ve etiketleri girmeyi sakın unutmayın. Konu ile ilgilenen herkesin videolarınızı bulabileceğinden emin olun ve artık her şeyin başladığı nokta yani para kazanma kısmı. Bunun için önce kanalım sekmesine gidin içerik stüdyosuna tıklayın kanal sekmesine Tıklayın ve para kazanmayı etkinleştirin İşte bu kadar. Bundan sonra YouTube videolarınızı reklamlar yerleştirecek fakat Bunların gerçekleşmesi için de para kazanabilmek için videolarınızı izleyecek sabit izleyici kitlenizin olması gerekiyor.

Youtube izenme süresi ne kadar olmalıdır?

Youtube para kazanmanın basit bir şartı ise para kazanmaya başlamanız için en az 4000 saat izlenme sürenizin ve 1000 abonemiz olması gerekiyor. Eğer gerekiyorsa eski videolarımızı da video yöneticisine girip hemen yanlarındaki dolar sembolü tıklayarak para kazanmayı açabilirsiniz. Google adsense kurmayı unutmayın.

Google adsense hesabı nasıl alınır?

Google adsense üzerinden para kazanmak istiyorsanız geçerli bir mail adresine ihtiyacı olacaktır. Eğer videolarınızdan birisi girer olursa aynı zamanda buradan kar elde edebileceğimiz bir yolda vardır. YouTube iş ortağı olun için bir şarkı daha yerine getirmeniz gerekiyor. Google adsense hesabı açmak için tıklayınız.

Youtube iş ortağı nasıl olunur? Youtube iş ortağı olma şartı nedir?

Youtube iş ortağı olmanız için kanalımız son 90 günde toplam 15 bin saat izlenme süresini ulaşmalı bunu başardığınızda YouTube iş ortağı sayfasına gidin ve birkaç işlem sonrası artı Youtube iş ortağı oldunuz. YouTube iş ortakları daha fazla içerik oluşturma aracını erişebiliyor topluluk desteğine ulaşabiliyor ve hatta ödüller kazanabiliyorlar.