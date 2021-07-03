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Gündem Youtube’ın Altun’a sansürüne tepki
Gündem

Youtube’ın Altun’a sansürüne tepki

Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına alan açan YouTube, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Türk diplomatlarımızı şehit eden teröristlerle ilgili söylediklerini nefret suçu sayarak engelledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 10:45:00 -
Youtube’ın Altun’a sansürüne tepki

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Aynı Youtube geçtiğimiz günlerde de emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın, Ermeni soykırımını çürüten videosunu engellemişti. Sosyal Medya Federasyonu Genel Başkanı Cengiz Özbay, “Sosyal medya platformlarında Türkiye’ye karşı çifte standart uygulanıyor” derken,  Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun da, “Bu dijital faşizmdir” dedi. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise, konuşmanın 50 yerel kanalda yayınlanacağını duyurdu.
Yeni Akit Gazetesi

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