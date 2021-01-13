  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Youtube’den beklenmedik Trump kararı
Dünya

Youtube’den beklenmedik Trump kararı

Dünya çapında kullanılan video paylaşım sitesi YouTube, Donald Trump'ın hesabıyla ilgili bir karar aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 13:25:00 -
Youtube’den beklenmedik Trump kararı

Video paylaşım sitesi YouTube, Donald Trump'ın hesabını en az bir haftalığına askıya aldı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki Youtube şirketinin sözcüsünce yapılan açıklamada, geçen hafta destekçileri Kongre binasını basan Trump'ın kanalının şiddet çağrısı yaptığı gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi.

Trump'ın kanalına en son yüklenen ve şiddet çağrısı yapan videonun kaldırıldığı bildirilen açıklamada, Trump'ın kanalına en az 7 gün süresince video yükleyemeyeceği ifade edildi.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak "şiddeti körüklediği" gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasıyla başlayan siyasi kriz devam ederken Trump'ın istifa etmesi, görevden alınması ya da ikinci kez azledilmesi yönündeki çağrılar büyüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti
Gündem

Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihaleleri sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden 5 milyon euro çıktı.
Telegram'ın kurucusu konuştu!
Teknoloji

Telegram'ın kurucusu konuştu! "Sadece son 72 saatte..."

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram'da son 3 gündür ciddi bir artış yaşandığını açıkladı. Durov gizlilikle ilgili de açıklama yaptı v..
Uyanık İsmail Saymaz iş başında: Aşımı da yaptırırım, hükümete de sallarım!
Medya

Uyanık İsmail Saymaz iş başında: Aşımı da yaptırırım, hükümete de sallarım!

İsmail Saymaz, Sözcü'den kaptığı köşede, pişkinliğini dibini gördü. Kötülediği aşının ikinci dozunu olduğunu duyaran Saymaz, o aşıyı getiren..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay