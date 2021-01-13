Youtube’den beklenmedik Trump kararı

Video paylaşım sitesi YouTube, Donald Trump'ın hesabını en az bir haftalığına askıya aldı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki Youtube şirketinin sözcüsünce yapılan açıklamada, geçen hafta destekçileri Kongre binasını basan Trump'ın kanalının şiddet çağrısı yaptığı gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi.

Trump'ın kanalına en son yüklenen ve şiddet çağrısı yapan videonun kaldırıldığı bildirilen açıklamada, Trump'ın kanalına en az 7 gün süresince video yükleyemeyeceği ifade edildi.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın Trump'ın hesabına erişimini süresiz engellemesinin ardından Twitter da benzer bir adım atarak "şiddeti körüklediği" gerekçesiyle Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasıyla başlayan siyasi kriz devam ederken Trump'ın istifa etmesi, görevden alınması ya da ikinci kez azledilmesi yönündeki çağrılar büyüyor.