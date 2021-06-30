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Gündem Youtube'dan skandal! Cihat Yaycı'nın sözlerinden rahatsız oldular
Gündem

Youtube'dan skandal! Cihat Yaycı'nın sözlerinden rahatsız oldular

Türkiye’de, Ermeni soykırımı iddiasının gerçek olmadığını, asıl Ermenilerin Müslümanlara soykırım yaptığını söylemek “nefret suçu” sayıldı. İnanılmaz skandal, Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın, “Asıl Türkler ve Müslümanlar soykırıma uğramıştır” dediği videonun engellenmesiyle yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 14:38:00 - 2021-06-30 15:09:41
Youtube'dan skandal! Cihat Yaycı'nın sözlerinden rahatsız oldular

 Yeni Akit  Ankara 

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın, “Asıl Türkler ve Müslümanlar soykırıma uğramıştır” dediği video, Youtube Türkiye Temsilciliği tarafından “nefret söylemi” içerdiği gerekçesiyle engellendi.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Doç. Dr. Cihat Yaycı, “YouTube Türkiye şubesi, ‘Ermeni Soykırımı yoktur, asıl soykırıma uğrayanlar Türk ve Müslümanlardır’ sözlerimizin bulunduğu görüntülü röportajımızı, nefret söylemi gerekçesi ile engelledi ve hesabımızın kapatılacağı uyarısında bulundu. Üstelik bu video bir haber ajansına verdiğim ve her yerde yayımlanan röportaj videosu iken. Tüm vatandaşlarımızı, hesabımıza destek olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Youtube’un keyfi sansürü, BAU MAGS Twitter hesabından paylaşılan “BAU MAGS kanalı bir kez daha uyarı aldı. Sözde Ermeni soykırımı yoktur demek engelleme nedeni! Burası Türkiye! Youtube Türkiye kimin temsilcisi soruyoruz!” ifadeleriyle protesto edildi.

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Yorumlar

Saffet

youtup benzer yerli milli dünya capında bir kanalımız olmalı bilişimcilerimiz uyuyor mu
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Kocasolak

Kendi YouTube kanallarımızı oluşturmanın zamanı geldi. Bütün MAĞDUR Ülker’le birlikte bağımsız siteler oluşturmalıyız.
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