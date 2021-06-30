Youtube'dan skandal! Cihat Yaycı'nın sözlerinden rahatsız oldular

Yeni Akit Ankara

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın, “Asıl Türkler ve Müslümanlar soykırıma uğramıştır” dediği video, Youtube Türkiye Temsilciliği tarafından “nefret söylemi” içerdiği gerekçesiyle engellendi.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Doç. Dr. Cihat Yaycı, “YouTube Türkiye şubesi, ‘Ermeni Soykırımı yoktur, asıl soykırıma uğrayanlar Türk ve Müslümanlardır’ sözlerimizin bulunduğu görüntülü röportajımızı, nefret söylemi gerekçesi ile engelledi ve hesabımızın kapatılacağı uyarısında bulundu. Üstelik bu video bir haber ajansına verdiğim ve her yerde yayımlanan röportaj videosu iken. Tüm vatandaşlarımızı, hesabımıza destek olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Youtube’un keyfi sansürü, BAU MAGS Twitter hesabından paylaşılan “BAU MAGS kanalı bir kez daha uyarı aldı. Sözde Ermeni soykırımı yoktur demek engelleme nedeni! Burası Türkiye! Youtube Türkiye kimin temsilcisi soruyoruz!” ifadeleriyle protesto edildi.