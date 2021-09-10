Youtube'dan flaş karar! Abone sayısı...

YouTube'da içerik üreticilerinin topluluk gönderilerini yayınlayabilmeleri için en az 1000 aboneye ulaşmaları gerekiyordu. Platform şimdi bu konuda içerik oluşturucuların yüzünü güldürecek bir güncelleme yaptı. Platformun yeni düzenlemesine göre artık 500 aboneye ulaşan herkes topluluk gönderileri paylaşabilecek.

Bu aralar sosyal medya platformları kendilerine içerik oluşturucu çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Farklı özellikler ve güncellemeler ekleyen platformların arasındaki rekabet kızılmış durumda. Bu kapsamda YouTube da içerik oluşturucuların hayatını kolaylaştıracak bir güncelleme yaptı.

YouTube topluluk gönderileri için 1000 değil 500 aboneyi yeterli bulacak

YouTube günümüzde hali hazırda en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yerini alıyor. İçerik oluşturucular için de çeşitli özellikler sunan uygulama şimdi kullanıcıların işini biraz daha kolaylaştıracak. Platformda 1000 aboneye ulaşan içerik oluşturucular topluluk gönderilerine hak kazanıyordu. Ancak yeni bir duyuru ile şirket bu rakamı 12 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni bir düzenleme ile değiştirdiğini duyurdu.

Konuya ilişkin bir tweetinde YouTube, "Topluluk gönderileri milyonlarca kanala daha geliyor! 12 Ekim 2021'den başlayarak topluluk gönderileri için uygunluk sınırını 500+ kullanıcısı olan kanallara indiriyoruz. Topluluk sekmesini kullanmaya başlamak için ipuçları:" ifadelerini kullandı. Eğer YouTube'da 500 aboneniz varsa direkt olarak 12 Ekim'den itibaren topluluk gönderileri seçeneğini görebileceksiniz. Şirket ayrıca 500 abone altındaki içerik üreticileri için de bazı düzenlemelere gittiğini duyurdu.