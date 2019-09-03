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Youtube'da kirli provokasyon! Hem Suriyeli oldu hem Türk

YouTube'da yayın yapan "Halkın Sesi TV" isimli kanal, Suriyelilerle ilgili yaptığı paylaşımlarla halkı provoke etmeye çalışıyor.

03 Eylül 2019 Salı 15:58

YouTube'da yayınlanan bir videoda önce Suriyeli gibi konuşan kişi, "Para geliyor, ev geliyor. Biz burada mutluyuz. Kurtuluş Savaşı'nda benim dedelerim de savaştı. Daha çok maaş istiyoruz" dedi.

Aynı kişi iki ayrı rol

Daha sonra Türk rolüne bürünen kişi, "Ülkemizde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz" diyerek Suriyelileri istemediğini belirtiyor. Kanalda yayında olan videoların hemen hemen tamamı da bu nefret söylemini destekliyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • MuratMurat40 dk önce
    ... evladi iste..

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