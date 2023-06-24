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Teknoloji YouTube'dan devrim! Yapay zeka ile dublaj dönemi başladı
Teknoloji

YouTube'dan devrim! Yapay zeka ile dublaj dönemi başladı

Yeniakit Publisher
2023-06-24 02:05:00 - 2023-06-24 02:06:08
YouTube'dan devrim! Yapay zeka ile dublaj dönemi başladı

YouTube, Google'ın Area 120 yapay zekası AIoud'dan aldığı destekle, yabancı dilde üretilen videoları yapay zekanın ürettiği dublaj ile yayınlayacak.

YouTube, devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atarak yapay zeka destekli dublaj özelliğini bazı kullanıcılara kullanıma sunduğunu duyurdu.

Yapay zeka AIoud'un aktardığına göre, araç önce videoyu yazıya döküp ardından yazıyı çevirerek bir dublaj üretecek.

İçerik oluşturucu ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Amjad Hanif, YouTube'un yüzlerce içerik oluşturucu ile yeni özelliği test ettiğini söyledi.  Hanif, AIoud'un şu anda birkaç dili desteklediğini ve yakında daha fazlasının geleceğini aktardı.

Şu an için 3 dil destekleniyor!

AIoud'un şu anda İngilizce, İspanyolca ve Portekizce dillerini desteklediği ifade edildi. Hanif te yandan, YouTube'un çevrilmiş ses parçalarını içerik oluşturucunun sesi gibi daha fazla ifade ve dudak senkronizasyonu ile dublaj yapması için çalıştıklarını vurguladı.

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