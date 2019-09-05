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Youtube’a 170 milyon dolar ceza kesildi

YouTube yaşı 13’den küçük çocukların verilerini topladığı için ABD’de 170 milyon dolar ceza ödeyecek.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:40
Youtube’a 170 milyon dolar ceza kesildi

ABD’de 13 yaşından küçük çocuklar hakkındaki verilerin toplanması yasak. Bu kurala uymayan Youtube 170 milyon dolar ceza ödeyecek. ABD Kartel Dairesi FTC Google ve ona ait video platformu Youtube“un yasalara aykırı olarak veri topladığı için ceza ödeyeceğini açıkladı. Bu ödeme Youtube’nin konu hakkında FTC ve Federal Savcılık’la yaptığı uzlaşma gereğince ödenecek. Youtube’a çerezler aracılığı ile ebeveynlerin izni olmadan çocuk kanalı kullanıcıları hakkıda bilgiler toplaması suçlaması yapılmıştı. Youtube bu verileri direk çocuklara yönelik reklam yapmak amacıyla topluyordu.

FTC tarafından yapılana açıklamadı cezanın rekor bir düzeyde olduğu bildiriliyor. Google geçen çeyrekte 9.95 milyar dolar kar elde etmişti. FTC Google ve Youtube’nin 1998 yılında uygulamaya giren 13 yaşın altındaki çocuklar hakkında veri toplamayı yasaklayan yasa uyarınca ceza aldığını açıkladı. Bu yasa 2013 yılında genişletilerek çerezler de yasak kapsamına alınmıştı. Çerezler aracılığı ile internet siteleri kullanıcıların nelere ilgi duyduğunu geri dönük takip edebiliyor. Federal Savcılık da Google ve Youtube bu imkanı suistimal etme suçlamasında bulunuyor.

Savcılar özellike Youtube kanalında yayın yapan oyuncak üreticileri Mattel ve Hasbro’yu takip ettiler Bu kanallarda şahsa yönelik reklam kullanıldığı tespit edildi. Youtube’a da bilinçli olarak çocuklar hakkında veriler toplanmasına göz yumduğu suçlamlası yapılıyor. ABD’de suç itirafında bulunmadan zanlılarla uzlaşma sağlamı imkanı bulunuyor. FTC’ni Demokrat Partili üyeleri miktarı düşük bularak bu uzlaşmaya karşı çıkmışlardı. Karar

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:40
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