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Gündem Youtube teröristlere tepkiyi ‘nefret suçu’ saydı! Fahrettin Altun’a sansür uygulandı
Gündem

Youtube teröristlere tepkiyi ‘nefret suçu’ saydı! Fahrettin Altun’a sansür uygulandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatar Sergisi'nde yaptığı konuşmaya ait video YouTube tarafından sansüre uğradı. Altun’un teröristlere karşı yaptığı konuşmayı YouTube, ‘nefret suçu’ saydı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 14:00:00 -

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatar Sergisi'nde yaptığı konuşmaya ait videonun YouTube tarafından sansürlenmesine ilişkin, "Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YouTube üzerinden yayınlanan konuşmasının sansüre uğramasına tepki gösterdi. Söz konusu videoyu takipçileri ile paylaşarak, vatandaşlara danışan Altun, "Üzülerek belirtmek istiyorum ki Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır" ifadelerini kullandı.

'Yaşasın hakikat'

Terörün; dili, dini ve ırkı olmadığını her fırsatta söyleyeceklerine vurgu yapan Altun, açıklamasına şöyle devam etti:

"İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu sayıyor. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat."

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Yorumlar

aga

YouTube den de bu beklenir.Yerli ve milli platformların gecikmesi gerekiyor
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İsmail cömert

Bir habere bakıyoruz geri tuşuna basıyorum bir türlü geri gelmiyor bu en çok sizde oluyor
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