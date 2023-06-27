Youtube kullananlar dikkat! Yeni dolandırıcılık yöntemi

ABD merkezli video paylaşım platformu Youtube yeni bir dolandırıcılık yönetimiyle gündeme geldi.

Platformun kullanıcıları için büyük tehdidin ayrıntıları Ekşi Sözlük'te bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

"Youtube ile yeni dolandırıcılık yöntemi" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Maksat insanlar bilgilensin diye bu başlığı yazıyorum. Yurt dışında çıkan muhtemelen Hindistanlılar tarafından yapıldığını tahmin ettiğim ülkemizde de uygulamaya başladıkları güzel dolandırıcılık yöntemini kısaca anlatacağım.

Kısaca sizden rastgele 3 video beğenmenizi istiyorlar. Ardından 80 TL hesabınıza gönderiyorlar

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonra sizden 2 video beğenip sitelerine kaydolmanızı ve banka bilgilerinizi girmenizi istiyorlar; '60 TL göndereceğiz' diyorlar

Sizinle Google translate aracılığı ile iletişim kuruyorlar yazım şekillerinden belli.

Ardından ya banka bilgilerinizi girmenizi istiyorlar ya da sizi daha yüksek meblağ yatırım yapmaya teşvik ediyorlar 10-20k ve (1-2k TL bile olabilir)

Yatırdıktan sonra sizi engelleyip paranızı çalıyorlar. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez olayı kısaca.