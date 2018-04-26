Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YouTube Kids ebeveyn denetimi artıyor!

Google, bir süre önce YouTube Kids için açıkladığı güncellemesini, bugün itibariyle resmen kullanıma koydu

26 Nisan 2018 Perşembe 15:56
YouTube Kids ebeveyn denetimi artıyor!

Google, bir süre önce YouTubeKids platformu için sadece insanlar tarafından onaylanan videoların önerilmesi gibi bir seçenek üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. İşte teknoloji devi sözünü tuttu ve bugün itibariyle YouTube Kids için beklenen güncellemeyi servis etti.

Bundan sonra aileler, istemeleri halinde çocukları için sadece insanlar yani YouTube editörleri tarafından onaylanmış videoları önerilen video olarak seçebilecek. Yani algoritma tarafından onaylanarak yayına alınan videolar, bu seçeneğin aktif edilmesi halinde çocuklara önerilen video olarak gösterilemeyecek.

Bunun yanında ilerleyen zamanlarda gelecek yeni güncellemelerle, ebeveynlerin kontrolü daha fazla ele alması da mümkün olacak. Google'a yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, ilerleyen zamanlarda ebeveynler istedikleri kanalları hatta videoları bile onaylı içerikler listesine ekleyebilecekler. Bu sayede çocuklar, ailelerinin istemediği hiçbir içeriğe erişemeyecekler.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:56
  1. Çocuk
  2. youtube
  3. Uygulama
  4. Kids
  5. TEKNOLOJİ Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'de kritik karar! Erdoğan başkanlık edecek
    1. AK Parti'de kritik karar! Erdoğan..
    2. Nefes alarak stresten uzaklaşmak mümkün
    3. İstanbul'da polise tekme attı,..
    4. Trabzonspor'a bir iyi bir kötü haber!
    5. Mustafa Destici: Seçimi ilk turda..
    6. İddialı konuşmuştu! İbrahimovic Dünya..
    7. İhale sonuçlandı.. 725 milyona satıldı
    8. Mete Kalkavan'ın kariyeri bitebilir!
    9. Akşener ve Karamollaoğlu görüşmesi..
    10. Kaçak petrol kuyusunda patlama.. Ölü..
    11. Mekan sahibinin cesedini parçalayıp..
    12. Türkiye batar diyen banka battı!
    13. Sivilce izlerinden kurtulmak mümkün mü?
    14. Türkiye'den AB'ye tokat gibi cevap
    15. Rusya: Amerika kırmızı çizgiyi aştı
    16. Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla..
    17. Mustafa Destici'den seçim tahmini
    18. CHP Karamollaoğlu'yla görüşecek!
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Seçim..
    20. O şirketten dev adım.. Kârını..
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    O kedicikle ilgili çarpıcı iddia! 'KADEM’e sızdı, Emine Erdoğan’a yanaşan...'
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu