Youtube çöktü!

Dünyaca ünlü video paylaşım sitesi YouTube ve Gmail'da erişim sorunu yaşanıyor. Youtube'a erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, "Something went wrong" ifadesiyle karşılaşıyor. Google'ın en popüler hizmetlerinden biri olan Gmail'da da benzer bir sorun yaşanıyor.

Video paylaşım sitesi Youtube sayfasına ulaşılamıyor. Pek çok kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yotube'da hata yaşadıklarını dile getiriyor. Global bir sorun yaşayan Youtube'dan henüz resmî bir açıklama gelmedi.

Tüm dünyayı etkiledi

Google servislerinde yaşanan sorun tüm dünyada internet kullanıcılarını etkiledi. Youtube’ın yanı sıra diğer Google hizmetlerinde de (Google Drive, Google Play, Gmail, Google ADS, Google Adsense, Google Admob) sorun yaşanıyor.