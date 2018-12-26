Yorumcu Sinan Engin: Fenerbahçe ligi ilk 10 içinde bitirir

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin ligdeki son durumunu Beyaz Tv ekranlarında değerlendirdi.

''Fenerbahçe ligi ilk 10 içinde bitirir''

Fenerbahçe'nin parası var. Devre arası 3 veya 4 transfer yaparsa bu takım kümede kalır. Ve iddia da ediyorum ligi ilk 10 içinde bitirir. Yani. 7-8 olur. Başka bir Anadolu takımından bahsetmiyorum Fenerbahçe'den bahsediyorum.

UEFA kriterlerini boşvereceksin güçlü transferler yapacaksın ve ligde kalacaksın. Önümüzdeki sezon zaten şampiyon olunca gideceksin Avrupa'ya. Dolayısıyla 4 transfer yapacaksın Ersun hocaya da güvendiğim için ligde kalacağını düşünüyorum.

Rize'de transfer yapacak, Erzurum kendi sahasında buzda oynayacak. Onlar için avantaj ve onlarda transfer yapacak. Fenerbahçe için işler zorlanıyor. Fenerbahçe, Avrupa'yı düşünmeyecek trasfer yapacak. Bunun kanunsuzlukla alakası yok.

''Bu enkazı Comolli temizleyecek''

Bu enkazı Comolli temizleyecek, aldıklarını satacak müşteri bulacak. Onun işi o zaten. Comolli bunları nasıl aldıysa öyle yollayacak.

Fenerbahçe takımı içinde futbolcu çetesi var. Bugün bunları Ali Koç'un temizlemesi lazım. Volkan'ı getirecek sorumluluk verecek abilik yaptıracak. Skrtel'in paylaşımı nedir abi? 17. sıradaki bir takımının oyuncusu şu paylaşımı yapmaz abi. Bunlar 17. sırada kalacak oyuncu değil. Bunlar işin dalgasında.

Bir camiada başarısızlık varsa başkanıdır. Sevgili Ali Koç bir şey denedi olmadı. Comolli en büyük şanssızlığıdır. Türkiye liginin tanımaması ve küçümsemesi. Bu Fenerbahçe'nin kadrosu yetenek olarak 17. sırada olmaz. En kötü 14-13. olur. 6 puan daha fazla puan alır. Şu resmi çekmek için bir çekinceleri olması lazım. Ayıp mı olur bunlar umursamaaz öyle şeyleri. Fenerbahçe takımında lider oyuncu yok. Şu an Mehmet Ekici'yi yeni buldular, keşifettiler.

Ersun Yanal transferde hata yapacağını zannetmiyorum. Gitmediği sene şampiyon oldu. Avrupa'ya gidemedi, gitmesin. Ucuz mal çabuk eskir, iyi mal her zaman kalite getirir. 3 puan sana her zaman para getirir. Bu takıma 3-4 tane iyi oyuncu koyduğun zaman Fenerbahçe kazanma alışkanlığı çok önemli. Bu oyuncular bugün 1 puana sevinmişler.