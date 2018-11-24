Yorumcu Rıdvan Dilmen: Serdar Aziz'in hareketi penaltı değil
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın kendi sahasında 1-1 berabere kaldığı Konyaspor maçını yorumladı.24 Kasım 2018 Cumartesi 03:19
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçını analiz etti.
''Penaltıyla alakası yok''
Karşılaşmanın ardından NTV'de yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Penaltı falan değil. Maçı mükemmel götüren Göçek, penaltıyı verdi. VAR'a giderdim ve iptal ederdim. Penaltıyla alakası falan yok" ifadelerini kullandı.
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