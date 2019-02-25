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Yorumcu Rıdvan Dilmen: Bu gol, Galatasaray’ı yarışta tuttu

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın kendi sahasında 1-0 galip geldiği Akhisarspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 02:55
Yorumcu Rıdvan Dilmen: Bu gol, Galatasaray’ı yarışta tuttu

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u 90+5. dakikada Mitroglou'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarından yayınlanan %100 Futbol programını değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

İstanbul büyük bir şehir. Başakşehir ile Seyrantepe arasındaki iklim farkını görüyorsunuz. Tabii Galatasaray'ın aldığı tedbir çok önemli. Başakşehir neden hazırlanmamış diyemem çünkü orada iklim şartlar farklı. Mesela Olimpiyat Stadı'nda maçı yorumlamak bile zor olurdu. Galatasaray doğru bir teknoloji ile önlemini almış, bu derslik bir şey.

Son sırada bulunan Akhisarspor, Play-Off senesindeki gibi sadece büyüklerle oynasa bu sezon şampiyon olur. Oyun anlayışları, büyük takımlara ters geliyor. O kadar eksiklerine rağmen maça ortak olmayı başardılar.

''Bu gol, Galatasaray’ı yarışta tuttu''

Mitroglou bu golü 45. dakikada atsa veya 70. dakikada atsa bu kadar anlamlı olmazdı. 94 dakika muazzam oynayan bir kaleci ve 90 dakika sahada olmayan Mitroglou'nun golüyle müthiş bir dönüş yapıyorsun. Futbol böyle bir şey.

Akhisarspor son 10 dakika topu ön tarafta tutamadı. Bu yüzden de Galatasaray, rakibini sürekli boğdu.

Bazı goller çok anlamlıdır. Ben de kısa bir dönem antrenörlük yaptığımdan biliyorum. Kostas Mitroglou; Erzurum’da 3 atsın, 4 atsın önemi yok ama attığı golün önemi çok başka. Bu gol, Galatasaray’ı yarışta tuttu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 02:55
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Rıdvan Dilmen
  4. Galatasaray
  5. Akhisarspor
  6. Süper Lig

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