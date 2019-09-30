Yorumcu Ahmet Çakar'dan Orman'a: Taraftarlar paralar nerde diye bağırdığında istifa etmedin?

Ahmet Çakar, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Beyaz TV'de yorumlarda bulundu.

''Aynı filmi ben Beşiktaş'ta bir kez daha gördüm''

Fikret Orman'ın istifa kararını eleştiren Ahmet Çakar, "Aynı filmi ben Beşiktaş'ta bir kez daha gördüm, Serdar Bilgili… 12 sene sonra bu senaryoyu Fikret Orman'da da gördüm. Sosyal medyada on tane adam sana ağır eleştiride bulundu diye istifa edersen beni tatmin edemezsin." dedi.

İstifa sorusu

Kötü sonuçların bir sorumlusu olduğunu vurgulayan Çakar, "Fikret Orman, neden geçen sene taraftarlar 'Paralar nerde?' diye bağırdığında istifa etmedin? Bunun sorumlusu Fikret Orman'dır diyemem. Abdullah Avcı hiç diyemem ama ortada bir fatura vardır." şeklinde konuştu.