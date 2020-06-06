Yörüklerin Toroslar'daki geçiş yollarına bakım çalışması
MERSİN (AA) - Mersin'de, yaz dönemini Toroslar'ın yüksek rakımlı yaylalarında geçiren Yörükler'in kullanacağı yollarda bakım çalışmaları yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Toros Dağları'na uzanan Yörükler'in önemli geçiş yollarında geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışma yaptığı noktalardan, Mut ilçesi Kozlar Yaylası'nda eriyen kardan dolayı göçük meydana gelen yol sağlamlaştırılıyor.