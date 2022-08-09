Yörükler-1 kuyusu nerede? Gazipaşa Yörükler 1 kuyusu hangi bölgede?
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi nerede görev yapacak? Mersin Taşucu Limanı'nda demirli olan Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini nerede görev yapacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı.
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi nerede görev yapacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Denizlerde dünyada eşine rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz" dedi. Erdoğan öte yandan Abdülhamid Han sondaj gemisinin görev yerini açıklayarak "Bugün Abdülhamid Han gemimizi Mavi Vatan'a, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 km açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.