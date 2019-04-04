Yortan Belediye Başkanı Şık mazbatasını aldı Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Belediye Başkanı seçilen Ali Şık, törenle mazbatasını da aldı.

Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Belediye Başkanı seçilen Ali Şık, törenle mazbatasını da aldı.

MHP Yenice İlçe yöneticileri, İl genel meclis üyesi,belediye meclisi üyeleri, partililer vevatandaşlarla Yenice Adliyesi’ne giderek İlçe Seçim Kurulu Hakimi Tuçe Akdaş Meydan’dan mazbatasını alan Yortan Belediye Başkanı Ali Şık daha sonra belediyeye binasına geçti. Belediye personeli tarafından karşılanan Ali Şıkburada görevidevraldı.

Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, “Rabbim bize bu günlere ulaşmayı nasip eyledi. İnşallahhayırlı hizmetlere vesile olur.Bizleri destekleyen veya desteklemeye herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapılacak çok işimiz var. “ dedi.

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