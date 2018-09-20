Yorgunluktan kurtulmak için neler yapmak gerekir?

BEYAZDAN KAÇININ

Beyaz ekmek, beyaz patates ve pirinç yüksek glisemik indekse sahip. Bu tür gıdalar yenildikten belli bir süre sonra, hipoglisemi (düşük kan şekeri) oluşmasına yol açarlar. Hipoglisemi semptomları yorgunluk, karamsarlık ve zihin bulanıklığıdır. Tam tahıllar gibi düşük glisemik indekse sahip gıdalar seçmek enerjinizi yukarıda, kilonuzu aşağıda tutacaktır.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, antioksidanlar açısından zengin olması ve kilo verme süreçlerinin vazgeçilmezi olmasının yanısıra yorgunlukla savaşmanız için doğal kafein de içerir. Kahveden aldığınız uyanıklık hissini yeşil çay da sağlar. Kahvenin yerine yeşil çay çok iyi bir alternatif.

DAHA FAZLA PROTEİN

Doğru miktarda protein tüketimi kan şekerinin dengelenmesini sağlar, bu da enerji dalgalanmalarından kaçınmanızı sağlar. En iyi protein kaynakları düşük doymuş yağ oranına sahip olanlardır. Light süt ürünleri (yoğurt, peynir), tavuk, balık ve yumurta öncelikli seçenekleriniz olmalı.

SU

Yorgunluk gibi semptomlar bir hastalıktan değil, hücrelerinizin susuz kalmasından kaynaklanabilir. Yorgunlukla savaşmak için günde en az 8 bardak su için.

DEMİR AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

Kırmızı kan hücrelerinin temel bileşeni hemoglobin üretmek için demire ihtiyacımız var. Hemoglobin oksijeni hücrelere taşır. Oksijen de orada enerji üretmek için kullanılır. Eğer demir stoğunuz düşükse (demir eksikliği anemisi), kırmızı kan hücreleriniz hücrelere yeteri kadar oksijen taşıyamayacak, bu da enerjinizin azalmasına yol açacaktır. Kırmızı et, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve bazı kurutulmuş meyvelerde demir bulunur. Demir emilimini artırmak için C vitamini ile birlikte almaya özen gösterin.

NASIL YEDİĞİNİZ ÖNEMLİ

Ne yediğinize ek olarak, enerjinizi korumak için nasıl yediğiniz de önemli. Gereğinden fazla yiyerek kendinizi yemek komasına sokmayın. Bunun yerine öğünlerinizin en az 20 dakika sürmesine dikkat edin. Çünkü midenizin “doldum” sinyalini beyne göndermesi biraz zaman alıyor. Yemeklerinizi ağırdan alarak doymuş olacaksınız, tıkanmış değil..

AKŞAM YEMEĞİNDE PORSİYONLAR DAHA KÜÇÜK OLMALI

Öğle yemekleriniz akşam yemeğine göre daha zengin olsun. Yatmadan önce tost ve pasta gibi karbonhidrat oranı yüksek besinlerden kaçının. Akşam yemeğini erken yiyin. Sebzelerle tavuk veya balıktan oluşan bir yemek tercihiniz olsun.