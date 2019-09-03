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Yorgunluk ve halsizlik için kan hapı içmeyin

Yorgunluk ve halsizliğin çeşitli sebepleri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, çabuk yorulup kansız olduğuna ve kan hapı içmesi gerektiğine inanan pek çok kişinin aynı hataya düştüğünü söyledi.

03 Eylül 2019 Salı 12:34
Yorgunluk ve halsizlik için kan hapı içmeyin

Yorgunluk ve halsizliğin çeşitli sebepleri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, çabuk yorulup kansız olduğuna ve kan hapı içmesi gerektiğine inanan pek çok kişinin aynı hataya düştüğünü söyledi.


Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Cemal Nuri Gürbüz, yorgunluk ve halsizlik hakkında önemli bilgiler verdi. Gürbüz, "Halsizliği olan, çabuk yorulan pek çok kişi kansız olduğuna ve kan hapı içmesi gerektiğine inanmakta. Halbuki kansızlık, çabuk yorulmaya yol açan pek çok sebepten sadece biridir. Üstelik kansızlık varsa bile bunun pek çok sebebi ve tipi vardır" dedi.


Yorgunluğun bazen sadece tarzının tarzının bir sonucu olduğunu ifade eden Gürbüz, "Çok uzun saatler boyunca ağır bedenî çaba gerektiren bir işte çalışan kişinin akşam olduğunda yorgun olması kaçınılmazdır. Gün boyu hareketsiz kalan kişiler için hafif bir çalışma bile büyük bir yorgunluğa sebebiyet verebilir. Vardiyalı çalışıp uyku saatleri sürekli değişen kişilerin ya da gece geç yatma alışkanlığı olanların biyolojik saatleri bozulduğu için sürekli yorgunluk hissedebilirler. Alkol ve madde bağımlılığı yorgunluk sebebi olabilir. Alerji ilaçları veya soğuk algınlığında kullanılan bazı ilaçlar halsizliğe yol açabalir" dedi


"Yorgunluk, altta yatan bir hastalığın belirtisi de olabilir"


Yorgunluğun başka bir hastalığın da habercisi olabileceğine dikkat çeken Dr. Cemal Nuri Gürbüz, "Evvela iyi bir sorgulama yapılmalı, yorgunluğun ve halsizliğin sebeplerine yönelik tetkikler daha sonra yapılmalı. Sorgulama yapılmadan tetkiklere başlamak hem zaman kaybıdır, hem ekonomik yönden kayıp olur, hem de sonuç alınması zordur. Anemi (kansızlık) pek çok sebebe bağlı olabilir. En sık görülen demir eksikliği, B 12 vitamin eksikliği, folik asit eksikliğidir. Talasemi (Akdeniz anemisi ) mutlaka akla gelmelidir. Altta yatan sebebi bulup tedaviyi de ona göre yapmak gerekir" diye konuştu.


"Kanser türleri halsizliğin sebebi"


Bir çok kanser türünün kansızlığa sebep olabildiğini belirten Gürbüz, "Özellikle erkeklerde hele de yaşlı erkeklerde kansızlık olduğunda kan ilacı adı ile ilaç vererek tedaviye kalkışmak tıp kurallarına aykırıdır. Çünkü erkeklerde, özellikle de yaşlı erkeklerde kansızlığın sebebi kalın bağırsak kanseri veya bir başka kanser olabilir. Kadınlarda doğal sebeplerle de kansızlık olabilir. Buna rağmen kansızlık kadınlarda herhangi bir hastalığa, özellikle kadın hastalıklarından birine bağlı olabilir. Kronik böbrek yetmezliği sinsi ilerleyen ve bazen son safhaya kadar halsizlik dışında pek belirti vermeyen çok önemli bir sağlık meselesidir. Ağrı, sızı olmadan ilerleyen bu hastalığı akılda tutmak gerekir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dünyada en sık rastlanan hastalıklardandır. Nefes darlığı en belirgin yakınmadır, ama bazen yorgunlukla da kendisini belli edebilir. Şeker hastalığı, gitgide yaygınlaşmakta olan bu hastalıkta vücudun temel yakıtı olan şekerinsülin direnci ya da insülin yokluğu sebebiyle yeterince kullanılamadığı için hücreler adeta yakıtsız kalır. Bolluk içinde yokluğa benzeyen bu durumda da halsizlik görülebilir. Obezite de halsizlik sebebi olabilir. Uyku apnesi, kalitesiz ve yetersiz uyku sebebiyle gün boyu yorgunluk ve halsizlik görülebilir. Kalp damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları ve kalp kası hastalıkları halsizlik sebebi olabilir. Terleme, hafif ateş gibi belirtilerin yanı sıra halsizlik ve yorgunluk olduğunda, mesela kronik hepatit, kronik sinüzit, tüberküloz, brusellozis gibi pek çok hastalık da akla gelmeldir. Özellikle tiroid bezi tembelliği halsizlik sebebi olabilir. Bunun en çok sebebi hashimoto hastalığıdır. Tam tersi yani tiroid bezinin çok çalışması da kalbin hızlı çalışmasına sebep olarak halsizlik yapabilir. Eklem ağrıları da halsizlik yapar. Örneğin çok sık rastlanan romaroid artrit, ankilozan spondilit halsizliğin sebebi aranırken belirlenebilir. Multipl skleroz (MS), bağışıklık sisteminin bilinmeyen sebeplerle sinir sistemini yabancı sanarak saldırması sonucunda ortaya çıkan bu hastalıkta da halsizlik yakınması olabilir. Kronik yorgunluk sendromu, kas ve eklem ağrıları, gece terlemeleri, ateş, üşüme, baş ağrısı, unutkanlık, odaklanmakta zorlanma gibi belirtilerin yanı sıra dinlenmekle ve uyku ile geçmeyen yorgunluk gibi belirtileri olan bu durumu ispatlayacak laboratuvar testleri yoktur. Görünürde yorgunluk sebebi olabilecek bir hastalık yoksa, tetkiklerde de hastalığa dair ipucu bulunamazsa yorgunluk sebepleri arasında depresyon da akla gelmelidir. Özetle halsizlik ve yorgunluk geniş açılı düşünmeyi ve tetkikleri gerektirebilir. Kestirmeden giderek kan hapı adıyla ilaç kullanmak yararlı olmak şöyle dursun, teşhiste gecikmeye yol açabilir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:34
  1. doğa

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