Yorgunluğa sebep olan alışkanlıklar ve yiyecekler neler?

Sabahları yorgun uyanmak, gün içinde yaşanan halsizlik, günlük işleri yaparken yaşanan isteksizlik ve genel bir bitkinlik hali. Bu durum bir üşengeçlik mi, enerji düşüklüğü mü ya da hastalıktan mı kaynaklanıyor bunun belirlenmesi çok önemlidir.

Sabahları yorgun uyanıyor, gün içinde enerjiniz düşük oluyorsa ve yorgunluğunuzun altında yatan bir hastalık yoksa öncelikle kendinizi iyi tanımanız ve gözlem yapmanız gerekiyor.

Yorgunluğa sebep olan alışkanlıklar

Yeterli düzeyde egzersiz yapmamak

Aşırı derecede çay ve kahve tüketimi

Geceleri ağır yiyecekler yemek

Uykusuzluk, sinir hali ve kronik yorgunluğu

Karbonhidrat ağırlıklı beslenme

Hayata karşı negatif tutum almak

Yeteri kadar su içmemek

Çok fazla alkol tüketimi

Tiroit bezinin çalışmaması

Hormonal bozukluklar

Düşük bağışıklık sistemi

Viral enfeksiyonlar

İdrar yollarında var olan bir iltihap

Yorgunluğa sebep olan yiyecekler neler?

Kırmız etten alınan yağlar fiziki egzersizle yakılmadığında beyne giden kandaki trombositleri yavaşlatarak kan akışında yavaşlamaya sebep olur. Şerbetli tatlılar kandaki insülin direncini ani bir şekilde artırdığı için yorgunluk ve ağırlığa sebep olur. Marulda bulunan kalledaktusin maddesi kendinizi halsiz hissetmenize yol açabilir.