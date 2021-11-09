Yorgunluğa sebep olan alışkanlıklar ve yiyecekler neler?
Sabahları yorgun uyanmak, gün içinde yaşanan halsizlik, günlük işleri yaparken yaşanan isteksizlik ve genel bir bitkinlik hali.
Sabahları yorgun uyanmak, gün içinde yaşanan halsizlik, günlük işleri yaparken yaşanan isteksizlik ve genel bir bitkinlik hali. Bu durum bir üşengeçlik mi, enerji düşüklüğü mü ya da hastalıktan mı kaynaklanıyor bunun belirlenmesi çok önemlidir.
Sabahları yorgun uyanıyor, gün içinde enerjiniz düşük oluyorsa ve yorgunluğunuzun altında yatan bir hastalık yoksa öncelikle kendinizi iyi tanımanız ve gözlem yapmanız gerekiyor.
Yorgunluğa sebep olan alışkanlıklar
- Yeterli düzeyde egzersiz yapmamak
- Aşırı derecede çay ve kahve tüketimi
- Geceleri ağır yiyecekler yemek
- Uykusuzluk, sinir hali ve kronik yorgunluğu
- Karbonhidrat ağırlıklı beslenme
- Hayata karşı negatif tutum almak
- Yeteri kadar su içmemek
- Çok fazla alkol tüketimi
- Tiroit bezinin çalışmaması
- Hormonal bozukluklar
- Düşük bağışıklık sistemi
- Viral enfeksiyonlar
- İdrar yollarında var olan bir iltihap
Yorgunluğa sebep olan yiyecekler neler?
Kırmız etten alınan yağlar fiziki egzersizle yakılmadığında beyne giden kandaki trombositleri yavaşlatarak kan akışında yavaşlamaya sebep olur. Şerbetli tatlılar kandaki insülin direncini ani bir şekilde artırdığı için yorgunluk ve ağırlığa sebep olur. Marulda bulunan kalledaktusin maddesi kendinizi halsiz hissetmenize yol açabilir.