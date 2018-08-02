Yorgun hissetmenin nedenleri nelerdir?

UYKU APNESİ

Uykulu hissetmek bitkin hissetmenize neden olabilir. Uyku apnesi gibi uyku düzensizlikleri sürekli yorgun hissetmenize neden olabilir. Uyku apnesi sırasında, kişi birkaç saniye ya da birkaç dakika boyunca nefes almayı keser.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU

Sürekli yorgun hissetmenize neden olabilecek uyku düzensizliklerinden biri de huzursuz bacak sendromudur. Huzursuz bacak sendromu hastanın sürekli bacaklarını hareket ettirmek istemesine neden olan nörolojik bir sorundur.

TİROİT PROBLEMLERİ

Tiroit vücutta birçok şeyi kontrol eder. Tiroit kalp ritmini, vücut sıcaklığını, enerji, kolesterol seviyesini ve saç uzamasını kontrol eder.

DİYABET

Bitkinlik 1. ve 2. tür diyabetin başlıca belirtilerindendir. Sürekli bitkinlik şikâyeti olan kişiler diyabet testi yaptırmalıdır çünkü Türkiye’de en çok görünen hastalıklardan biridir.

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