Yorgun hissetmenin nedenleri nelerdir?
Uzun süre devam eden yorgunluğun belirli birkaç sebebi vardır. Yorgun olmanızın sebebini belirlemek, gerekli tedbirleri alarak enerjinizi yenilemenize yardımcı olacaktır.02 Ağustos 2018 Perşembe 01:02
UYKU APNESİ
Uykulu hissetmek bitkin hissetmenize neden olabilir. Uyku apnesi gibi uyku düzensizlikleri sürekli yorgun hissetmenize neden olabilir. Uyku apnesi sırasında, kişi birkaç saniye ya da birkaç dakika boyunca nefes almayı keser.
HUZURSUZ BACAK SENDROMU
Sürekli yorgun hissetmenize neden olabilecek uyku düzensizliklerinden biri de huzursuz bacak sendromudur. Huzursuz bacak sendromu hastanın sürekli bacaklarını hareket ettirmek istemesine neden olan nörolojik bir sorundur.
TİROİT PROBLEMLERİ
Tiroit vücutta birçok şeyi kontrol eder. Tiroit kalp ritmini, vücut sıcaklığını, enerji, kolesterol seviyesini ve saç uzamasını kontrol eder.
DİYABET
Bitkinlik 1. ve 2. tür diyabetin başlıca belirtilerindendir. Sürekli bitkinlik şikâyeti olan kişiler diyabet testi yaptırmalıdır çünkü Türkiye’de en çok görünen hastalıklardan biridir.
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
YORUM YAZ