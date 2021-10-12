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Kadın - Aile Yöresel köftelerin en güzeli
Kadın - Aile

Yöresel köftelerin en güzeli

Türkiye’nin yöresel köftelerinden olan hazırlanması kolay, lezzetine doyamayacağınız Ürgüp köftesi tarifi yazımızda.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 17:09:00 -
Yöresel köftelerin en güzeli

Türkiye’nin yöresel köftelerinden olan hazırlanması kolay, lezzetine doyamayacağınız Ürgüp köftesi tarifi yazımızda.

Malzemeler

  • 1 adet orta boy patates
  • Rendelenmiş 2 diş sarımsak
  • 200 gram az yağlı kıyma
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 yumurta
  • Maydanoz
  • Tuz
  • karabiber, kırmızı toz biber
  • Un (Şekil vermek için)
  • Yağ (kızartmak için)

Yapılışı

Öncelikle patatesleri rendeleyin ama suyunu muhakkak sıkın. Soğanı rondoda iyice çektikten sonra suyunu sıkmalısınız. İnce doğradığınız maydanozları ve diğer tüm malzemeleri bir kapta yoğuralım. (Baharat ve tuzu isteğinize göre kulanın). Bir saat kadar buzdolabında beklettikten sonra köftelere şekil verip yağda kızartın. Pratik ve lezzetli köfteler hazır. Afiyet olsun.

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