Yöresel çorbalar: Misafire farklı çorbalar yapmak isteyenler için bu tarif! Cennet çorbası nasıl yapılır?

Cennet çorbası tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

CENNET ÇORBASI MALZEMELERİ

1 adet patates

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı sıcak su

2 su bardağı tavuk suyu

2 diş sarımsak

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

Toz biber

Sıvı yağ

Cennet çorbası NASIL YAPILIR?

Tereyağını tencereye alıp eritin. Yağ eriyince mısır ununu ekleyin ve birkaç dakika kavurun. Patates ve soğanı iri iri doğrayın ve tencereye ilave edip kavurmaya devam edin. Sebzeler kavurulunca rendelenmiş sarımsak, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Daha sonra sıcak suyu ve tavuk suyunu ilave edin ve orta ateşte ara ara karıştırın. Çorba pişince blender'dan geçirin ve tekrar ocağa alıp birkaç dakika daha pişirin. En son üzeri için sıvıyağı ve toz biberi kızdırın. Çorbanız hazır olunca kaseler paylaştırın ve üzerine toz biberli karışımı ekleyip servis edin.

Afiyet olsun...

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Bonus tarifimiz;

Muradiye Çorbası (Yöresel) Tarifi İçin Malzemeler

1 parça tavuk göğsü

1 adet kabak

1 adet havuç

2 yemek kaşığı arpa şehriye

3 yemek kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı su

Tuz, karabiber

1 adet et bulyon(isteğe göre)

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı nane

Muradiye Çorbası (Yöresel) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bursa ilimizin yöresel tatlarından olan bu çorba soğuk günlerde içinizi ısıtarak kolayca hazırlayabileceğiniz şekli ile geliyor.

Önce tavuk etini, kabak ve havuçu küçük küçük küp şeklinde doğrayın. Tencereye sıvı yağı koyup önce etleri iyice pişirin sonra kabak ve havuçları ekleyip 5 dakika kavurun. Üzerine 5 su bardağı sıcak su ekleyip kabak ve havuçlar az pişene kadar kaynatın üzerine arpa şehriyeyi ilave edip şehriyeler şişene kadar kaynatın. Yoğurt ve unu karıştırıp yarım çay bardağı su ile açın kaynayan çorba suyundan 1 kepçe alıp yoğurda karıştırın bunu yapmamızın sebebi yoğurdu ilave edince kesilmemesi içindir. Yoğurdu çorbaya ilave edip karıştırın ve 1-2 dakika daha kaynatıp tuz ve karabiberini ekleyin. İsteğe göre et bulyonu da ekleyin. Eğer bulyon koyarsanız tuzunu az ilave edin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağlı naneyi yakıp çorbanın üzerine dökün.

Muradiye çorbası nereye ait?

Bursa'nın yöresel lezzetleri arasında yer alan Muradiye çorbası, tavuk eti ve yoğurt ile hazırlanır. Yöre halkı tarafından çok sevilen muradiye çorbası, kabak ve havuç gibi sebzelerle zenginleştirilir.