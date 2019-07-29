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Yönetmen Devrim Yalçın, Gezi’de etkin rol almış! ‘Şampiyon’un yönetmeni de 'Gezici'

Eylül ayında TRT1 ekranlarında yayınlanması planlanan “Şampiyon” isimli dizinin oyuncularının ardından yönetmenin de “Gezici” olduğu ortaya çıktı. TRT’nin beklenen dizisi Şampiyon’un yönetmenliğini üstlenen Devrim Yalçın’ın, Gezi kalkışmasının zirvede olduğu dönemde, provokatif mesajlarla halkı sokağa çağırdığı belirlendi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16
Yönetmen Devrim Yalçın, Gezi’de etkin rol almış! ‘Şampiyon’un yönetmeni de 'Gezici'

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Gezi olaylarında birkaç ağacı bahane ederek, kamu kurumlarını yağmalayan ve milli iradeye küfreden çapulcu korosu, TRT tarafından beslenmeye devam ediliyor. Eylül ayında TRT1 ekranlarında yayınlanması planlanan “Şampiyon” isimli dizinin baştan sona sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Millet düşmanlarının başrol kaptığı dizinin yönetmenlik koltuğuna Gezi sürecinin fitilini ateşleyen Devrim Yalçın’ın oturduğu öğrenildi.

Erdoğan’ın istifasını istedi

Önümüzde aylarda TRT1 ekranlarında yayınlanması planlanan “Şampiyon” isimli dizinin oyuncularının ardından yönetmenin de “Gezici” olduğu ortaya çıktı. TRT’nin merakla beklenen dizisi Şampiyon’un dizisinin yönetmenliğini üstlenen Devrim Yalçın’ın, Gezi kalkışmasının zirvede olduğu dönemde, provokatif mesajlarla halkı sokağa çağırdığı belirlendi. Bir hükümet darbesine çevrilmeye çalışılan olaylarda aktif rol alan Yalçın’ın “Tayyip istifa”, “Diren Gezi Parkı”, “Diren Gezi seninleyiz” şeklinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Batı medyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren haberlerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Devrim Yalçın’ın eşcinsel sapkınlara destek veren iletileri de görüldü.

Başkan’a hakaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Alman Bild gazetesinin haberini paylaşan Yalçın, 18 Haziran 2013 tarihli gönderisine “Kalın kafalı (Betonkopf) Erdoğan” şeklinde küstahça yorum yaptı. “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla “tutuklamaya yönelik” yakalama kararı çıkarılan Mehmet Ali Alabora’ya destek veren Yalçın, “#mehmetalialaborayanindayiz” ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı’nda 22 gün devam eden işgal eyleminin son gününe kadar provakasyona devam eden Devrim Yalçın, yaptığı paylaşımlarla ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı istifa çağırdı ya da çapulcuların direnişi bırakmaması yönünde çağrıda bulundu. Gezi sürecinin fitilini ateşleyen Devrim Yalçın’ın paylaşımları şu şekilde:  1 Haziran 2013: “#tayyipistifa #OcccupyGezi #dayanankara”, 1 Haziran 2013: “#tayyipistifa”, 3 Haziran 2013: “Pasif direnisi birakmayın”

4 Haziran 2013: “Ülkem yürüyor #direngezi” , 6 Haziran 2013: “#direnrize #direnankara”

7 Haziran 2013: “Gazi gezi için direniyor farkında mısın?”,

9 Haziran 2013: “#direngazi #direnankara #DirenGeziParki”,

11 Haz 2013: “Diren gezi seninleyiz”, 14 Haziran 2013: “Diren Ankara”

Sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti’ye hakaret edenleri paylaşarak kahramanlığa soyunan Devrim Yalçın, eşcinsel sapkınlığa destek vermeyi ihmal etmedi. LGBT’li sapkınların sözde “27. İstanbul Onur Haftası”nı kutlayan Yalçın, “#Pride2019“ diyerek homoların yanında yer aldı.

Oyuncular da gezicilerden oluşuyor

Gazetemiz Akit, cumartesi günkü nüshamızda, “Bu Gezicilerin TRT’de işi ne?” başlıklı sürmanşet haberinde, “Şampiyon” isimli dizinin oyuncularının millet düşmanlarından oluştuğunu gözler önüne serdi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu lehine kampanya yürüten ve Gezi olaylarına katılan Yıldız Çağrı Atiksoy, oy hırsızlığını savunan İlayda Alişan ve Erkan Avcı, yeni dizide rol almak için gün sayıyor.

KüfürbazLevent Üzümcü’nün Şehir Tiyatroları’ndan ihraç edilmesi sonrası, “Ben de vatan hainliğine devam ediyorum. Levent kardeşime selamlar” diyen sözde oyuncu Erdal Özyağcılar da TRT ekibiyle el sıkışan isimler arasında yer alıyor.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Gezi olayları
  4. Şampiyon
  5. TRT
  6. TRT1
  7. Diren Gezi Parkı
  8. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  9. Mehmet Ali Alabora
  10. Gezi Parkı
  11. Devrim Yalçın
  12. Akit
  13. Bu Gezicilerin TRT’de işi ne?
  14. Levent Üzümcü
  15. Ekrem İmamoğlu
  16. Yıldız Çağrı Atiksoy
  17. Erkan Avcı
  18. İlayda Alişan

YORUM YAZ

  • ayhanayhan29 dk önce
    Kargaları besliyoruz sebep belli, asıl bunlarla işbirliği yapanları bulup onları temizlemek gerekir. Sıla olayı gibi ! İçerisi yılan dolu, bizi kim ısırdı diye bakıyoruz. Bunlarla iş tutanların, milletin ekmeğini böyle hain düşünceli insanlara peşkeş çekenlerintespit edilip araştırılmalarını istiyoruz. başka ne marifetleri var acaba ?
  • AlperAlper32 dk önce
    Bence reis bu siyasal islamcılardan bir cacık olmayacağını anladı. Yakında öyle bir kıyım yapacak ki siz ve sizin gibiler fetöden beter muamele göreceksiniz. Kurtuluş savaşı için öyle bir savaş olmamış, lozan hezimet diyeceksiniz. Atatürk e olmadık hakaretler edeceksiniz. Milleti kutuplaştırmak için elinizden geleni ardınıza koymayacaksın, buna hiçbir devlet başkanı dayanamaz.
  • ZEYNEL BAYRAKTARZEYNEL BAYRAKTAR37 dk önce
    ÜLKEMİZDE GERÇEK SANATÇILAR VAR,SAHTEKAR SANATÇILAR VAR,YALAKA SANATÇILAR VAR BİRDE SATILIK SANATÇILAR VAR.EN TEHLİKELİSİ SATILIK SANATÇILARDIR.BU SATILIK SANATÇILAR İÇİNDE GERÇEKTEN SANATI KONUSUNDA ÇOK İYİ OLANLAR VAR. ASIL BUNLARDAN ÇOK ÇOK KORKULMALI, DİKKAT EDİLMELİ, DEŞİFRE EDİLMELİ VE DEVLET BUNLARI ADIM ADIM İZLEMELİ ,ÜLKE GÜVENLİĞİ KONUSU OLARAK KABUL ETMELİDİR.YOKSA GEÇ KALINMIŞ OLUNABİLİR.
  • hiçhiç38 dk önce
    kökünüze ayran suyu inşallah.TÜRKhalının gözünde sıfırsınız bunu bilin tevede sıfatınızı görünce kanal değiştiriyorum vatanı memleketi terörize eden hainler sizi halk affetmicek hiç bir zamanbunu bilin.
  • HarunHarun42 dk önce
    Kimin çocuğu bunlar ?Babaları bellimi ona göre küfredelim

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