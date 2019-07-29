Yönetmen Devrim Yalçın, Gezi’de etkin rol almış! ‘Şampiyon’un yönetmeni de 'Gezici'

Mustafa Durmaz İstanbul

Gezi olaylarında birkaç ağacı bahane ederek, kamu kurumlarını yağmalayan ve milli iradeye küfreden çapulcu korosu, TRT tarafından beslenmeye devam ediliyor. Eylül ayında TRT1 ekranlarında yayınlanması planlanan “Şampiyon” isimli dizinin baştan sona sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Millet düşmanlarının başrol kaptığı dizinin yönetmenlik koltuğuna Gezi sürecinin fitilini ateşleyen Devrim Yalçın’ın oturduğu öğrenildi.

Erdoğan’ın istifasını istedi

Önümüzde aylarda TRT1 ekranlarında yayınlanması planlanan “Şampiyon” isimli dizinin oyuncularının ardından yönetmenin de “Gezici” olduğu ortaya çıktı. TRT’nin merakla beklenen dizisi Şampiyon’un dizisinin yönetmenliğini üstlenen Devrim Yalçın’ın, Gezi kalkışmasının zirvede olduğu dönemde, provokatif mesajlarla halkı sokağa çağırdığı belirlendi. Bir hükümet darbesine çevrilmeye çalışılan olaylarda aktif rol alan Yalçın’ın “Tayyip istifa”, “Diren Gezi Parkı”, “Diren Gezi seninleyiz” şeklinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Batı medyasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren haberlerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Devrim Yalçın’ın eşcinsel sapkınlara destek veren iletileri de görüldü.

Başkan’a hakaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Alman Bild gazetesinin haberini paylaşan Yalçın, 18 Haziran 2013 tarihli gönderisine “Kalın kafalı (Betonkopf) Erdoğan” şeklinde küstahça yorum yaptı. “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla “tutuklamaya yönelik” yakalama kararı çıkarılan Mehmet Ali Alabora’ya destek veren Yalçın, “#mehmetalialaborayanindayiz” ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı’nda 22 gün devam eden işgal eyleminin son gününe kadar provakasyona devam eden Devrim Yalçın, yaptığı paylaşımlarla ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı istifa çağırdı ya da çapulcuların direnişi bırakmaması yönünde çağrıda bulundu. Gezi sürecinin fitilini ateşleyen Devrim Yalçın’ın paylaşımları şu şekilde: 1 Haziran 2013: “#tayyipistifa #OcccupyGezi #dayanankara”, 1 Haziran 2013: “#tayyipistifa”, 3 Haziran 2013: “Pasif direnisi birakmayın”

4 Haziran 2013: “Ülkem yürüyor #direngezi” , 6 Haziran 2013: “#direnrize #direnankara”

7 Haziran 2013: “Gazi gezi için direniyor farkında mısın?”,

9 Haziran 2013: “#direngazi #direnankara #DirenGeziParki”,

11 Haz 2013: “Diren gezi seninleyiz”, 14 Haziran 2013: “Diren Ankara”

Sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti’ye hakaret edenleri paylaşarak kahramanlığa soyunan Devrim Yalçın, eşcinsel sapkınlığa destek vermeyi ihmal etmedi. LGBT’li sapkınların sözde “27. İstanbul Onur Haftası”nı kutlayan Yalçın, “#Pride2019“ diyerek homoların yanında yer aldı.

Oyuncular da gezicilerden oluşuyor

Gazetemiz Akit, cumartesi günkü nüshamızda, “Bu Gezicilerin TRT’de işi ne?” başlıklı sürmanşet haberinde, “Şampiyon” isimli dizinin oyuncularının millet düşmanlarından oluştuğunu gözler önüne serdi.

CHP’li Ekrem İmamoğlu lehine kampanya yürüten ve Gezi olaylarına katılan Yıldız Çağrı Atiksoy, oy hırsızlığını savunan İlayda Alişan ve Erkan Avcı, yeni dizide rol almak için gün sayıyor.

KüfürbazLevent Üzümcü’nün Şehir Tiyatroları’ndan ihraç edilmesi sonrası, “Ben de vatan hainliğine devam ediyorum. Levent kardeşime selamlar” diyen sözde oyuncu Erdal Özyağcılar da TRT ekibiyle el sıkışan isimler arasında yer alıyor.