Yönetmen Abdulhamit Güler'den "Online Sinema Eğitimi"

"Sinema eğitiminin zaten sinema geçmişi olan, bu işin okulunu okuyan kişilerle yapılacağı düşünülüyor. Halbuki öyle bir ön kabulümüz yok. Tek şartımız başvuran kişinin 'Neden sinema' sorusuna verilecek bir cevabı olması" - "Yakın dönemde sinemanın farklı alanlarına yönelik yine çevrim içi tabanlı kısa ve uzun vadeli çeşitli eğitimler ya da organizasyonlar yapmayı planlıyoruz. 'Online Sinema Eğitimi'nin sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyoruz ve her gelişmeyi oradan duyuruyoruz. Arzu edenler, katılmayı düşünenler takip ederek bize ulaşabilirler" - "Her bakımdan ekonomik, politik ve sosyokültürel olarak değişen memlekette elbette insanımız da gencimiz de değişiyor. Gençler artık kendilerini zamanın ruhunun da getirdiği bir gösterge olarak daha çok ifade etme derdinde. Bu meseleyi önemsiyorum. Gençler gerçekten sinemayla alakalı ya da kendilerini ifade etme noktasında arayış içerisindeler" - "Bir arada yüz yüze, film çekme, set kurma meselesi çok önemli. Mesafe ve çevrim içi dediğimiz şartlar olunca bu iş biraz değişiyor. O yüzden online sinemaya giriş eğitimi dedik. Giriş eğitimi olmasına rağmen yine de ben üretim taraftarıyım. Her eğitimde, atölye diyorsak adına zaten uygulaması ve üretimi olması gerekir"