Okul saldırıları için harekete geçildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Okullarda yaşanan şiddet olayları ve çocukların dijital dünyada maruz kaldığı risklere ilişkin Meclis’te kurulan araştırma komisyonu resmiyet kazandı. TBMM’nin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda meydana gelen olayların araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve benzer vakaların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine yönelik kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla birlikte, kamuoyunda “Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu” olarak öne çıkan yapının üyeleri ve yönetimi de netleşti. Komisyonun yalnızca okul içi şiddet olaylarını değil, çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı tehdit ve olumsuz etkileri de ele alacağı belirtildi.

Karara göre, 22 üyeden oluşacak Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nun başkanlığına AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, sözcülüğüne AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve katipliğine MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz seçildi.

Çalışma süresi 3 ay olan ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek komisyonun üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"AK Parti'den Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri; CHP'den İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal; DEM Parti'den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın."