Her şey "Yeşil Cami Önü" tablosunun kaybolmasıyla başladı! tabii'nin yeni dizisi izleyiciyle buluştu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Her şey "Yeşil Cami Önü" tablosunun kaybolmasıyla başladı! tabii'nin yeni dizisi izleyiciyle buluştu

tabii'nin yeni dizisi "P.A.Y." izleyiciyle buluştu. Osman Hamdi Bey'in meşhur "Yeşil Cami Önü" tablosunun ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan dizinin başrollerinde Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Zafer Algöz ve Serdar Orçin yer alıyor.

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "P.A.Y." izleyiciyle buluştu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Osman Hamdi Bey'in meşhur "Yeşil Cami Önü" tablosunun ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan yapım, 8 bölümüyle bugünden itibaren tabii'de izlenebiliyor.

Başrolleri Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Zafer Algöz ve Serdar Orçin'in paylaştığı yapımda Berk Cankat, Ece İrtem, Cenan Adıgüzel, Gurur Çiçekoğlu, Volga Sorgu, Sinan Bengier, Ozan Ağaç, İncinur Daşdemir, Kerem Can, Atilla Öner, Sabahattin Yakut, Eray Karadeniz ve İnanç Koçak yer alıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği yapım, her bölümde farklı bir karakterin perspektifini ekrana taşıyor.

Dizi, Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosu üzerinden karanlık işler peşindeki bir tüccardan kendi halindeki bir banka memuruna, namlı bir kabadayıdan gözü kara bir komisere kadar farklı hayatları aynı noktada buluşturuyor. Birbirinden bağımsız görünen bu karakterlerin her biri, tablonun kaybolmasıyla birlikte sonucu kestirilemeyen bir olay örgüsünün içine çekiliyor.​​​​​​​

