Sergen Yalçın'ın niye getirdiği bilinmeyen o ismi için... Beşiktaş'ta 2 ayrılık, 1 takviye: Sağda değişim
Sergen Yalçın tarafından takıma kazandırılan ve yaptığı hatalarla taraftara saç-baş yolduran Gökhan için ayrılık vakti nihayet geldi.
Yeni sezonda Beşiktaş'ın sağ bek bölgesinde büyük bir değişime tanıklık edebiliriz. Amir Murillo'nun yeri garanti. Ancak onun 2 alternatifi de yolcu gibi gözüküyor.
Beşiktaş'ta çok uzun bir süredir Taylan Bulut'a kulüp arandığı biliniyor... 6 milyon euro karşılığında Schalke'den transfer edilen 20 yaşındaki sağ bek, beklentileri karşılayamamıştı. Yaz döneminde tapusuyla veya kiralık şekilde, yeni bir takıma gitmesi bekleniyor.
Amir Murillo transferinin ardından adeta formayı unutan Gökhan Sazdağı'nın da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'la 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi var. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.
Gökhan'ın, Süper Lig'den bazı ekiplerle görüşmeler yaptığı iddia edildi. Beşiktaş Yönetimi, hem Taylan hem de Gökhan'ın ayrılığı halinde sağ bek bölgesine en az 1 takviye yapmak zorunda kalacak. Bu ihtimali de göz önünde bulunduran yöneticilerin, bazı alternatifler üzerinde çalıştığı konuşuluyor.
