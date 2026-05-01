  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'den yardım filosuna alçak saldırı! Küresel Sumud Filosu geri adım atmıyor! İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza Görgün: “83 GÖKBEY helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız" Gökyüzü yerli gurur dolacak Hukuk tanımaz zihniyet yine sahnede! 'Eğer isteğimiz yapılmazsa bu savaş ilanıdır' diyerek meydan okudular Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daima işçi kardeşlerimizin yanında olduk Orta Koridor'da tarihi zirve! Orta Koridor'un kapasitesini artırmak için atılan imzalarla Hazar Denizi adeta bir ticaret köprüsüne dönüşüyor Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti! Zirve 50 dakika sürdü Daha önce de 5 bin liralık purosu ile gündeme gelmişti! Halkçı Ali Mahir'den lüks yatta rakılı tatile savunma “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” CHP’de çözüm bu kadar basit!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
1 Mayıs 2006: Ali Oğuz'un vefatı (Avukat, siyasetçi)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi Kurucu Üyesi Ali Oğuz’u hayırla yâd ediyoruz.

1928 yılında Kayseri’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest Avukat olarak çalıştı. Millî Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi Kurucu Üyesi oldu. Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi olarak görev yaptı. 19, 20 ve 21’inci Dönem İstanbul Milletvekili oldu.

Evli ve 7 çocuk babası olan Ali Oğuz, 1 Mayıs 2006 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Oğuz’un cenaze namazı Fatih Camii’nde kılındıktan sonra Eyüp Sultan Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

Ali Oğuz’un oğulları Muammer, Müffit, Müjdat Üfdade ve Nurullah Oğuz ile kızı Ayşe Şentürk’ün taziyeleri kabul ettiği cenazesine yakınları, sevenleri ve dava arkadaşlarından binlerce kişi katıldı.

Ali Oğuz’u son yolculuğunda, 50 yıllık dava arkadaşı, eski Başbakan ve kapatılan Refah Partisi’nin eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın yanı sıra Şevket Kazan, SP Genel Başkanı Recai Kutan yer aldı.



İstanbul Müftülüğü Cenaze İşleri İmamı Şaban Çoşkun’un kıldırdığı cenaze namazında; Ahmet Tekdal, Temel Karamollaoğlu, Lütfü Esengül, İsmail Müftüoğlu, Hasan Aksay, eski milletvekili ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan, Yasin Hatipoğlu, Fettulah Erbaş, Teoman Rıza Güneri, SP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cevat Ayhan ile AK Parti Milletvekili Zeki Ergezen de hazır bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23