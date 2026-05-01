1 Mayıs 2006: Ali Oğuz'un vefatı (Avukat, siyasetçi)

1928 yılında Kayseri’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest Avukat olarak çalıştı. Millî Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi Kurucu Üyesi oldu. Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi olarak görev yaptı. 19, 20 ve 21’inci Dönem İstanbul Milletvekili oldu.



Evli ve 7 çocuk babası olan Ali Oğuz, 1 Mayıs 2006 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.







Oğuz’un cenaze namazı Fatih Camii’nde kılındıktan sonra Eyüp Sultan Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.



Ali Oğuz’un oğulları Muammer, Müffit, Müjdat Üfdade ve Nurullah Oğuz ile kızı Ayşe Şentürk’ün taziyeleri kabul ettiği cenazesine yakınları, sevenleri ve dava arkadaşlarından binlerce kişi katıldı.



Ali Oğuz’u son yolculuğunda, 50 yıllık dava arkadaşı, eski Başbakan ve kapatılan Refah Partisi’nin eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın yanı sıra Şevket Kazan, SP Genel Başkanı Recai Kutan yer aldı.







İstanbul Müftülüğü Cenaze İşleri İmamı Şaban Çoşkun’un kıldırdığı cenaze namazında; Ahmet Tekdal, Temel Karamollaoğlu, Lütfü Esengül, İsmail Müftüoğlu, Hasan Aksay, eski milletvekili ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan, Yasin Hatipoğlu, Fettulah Erbaş, Teoman Rıza Güneri, SP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cevat Ayhan ile AK Parti Milletvekili Zeki Ergezen de hazır bulundu.