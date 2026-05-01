Dünya İşgalci Yahudiler kışkırtmaya devam ediyor! Camiye paçavra astılar
Dünya

İşgalci Yahudiler kışkırtmaya devam ediyor! Camiye paçavra astılar

İşgalci Yahudiler kışkırtmaya devam ediyor! Camiye paçavra astılar

İşgal altındaki Batı Yaka’nın güneyinde yer alan El Halil’e bağlı Yatta beldesi çevresinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir cami minaresine ve çevre yoluna İsrail bayrakları astığı bildirildi. Olay, bölgede süren baskı ve gerilim ortamında yeni bir provokasyon olarak değerlendirildi.

Batı Yaka’da gerilimi tırmandıran yeni bir olay yaşandı. El Halil kentine bağlı Yatta beldesinin doğusundaki El-Rifaiye bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir cami minaresine İsrail bayrağı yerleştirdiği bildirildi.

Bölgedeki görgü tanıkları ve yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, olay sadece cami minaresiyle sınırlı kalmadı. Masafir Yatta çevresinde yer alan El-Dirat ve Er-Rifaiye bölgelerinin yakınından geçen çevre yoluna da İsrail bayrakları asıldı.

GERİLİMİN ORTASINDA YENİ PROVOKASYON

Bölgedeki kaynaklar, bu eylemlerin son dönemde Filistinli sakinlere ve mülklerine yönelik artan baskıların bir parçası olarak görüldüğünü belirtiyor. Söz konusu adımın, yalnızca sembolik bir gösteri değil, aynı zamanda bölgedeki tansiyonu yükselten provokatif bir uygulama olduğu değerlendiriliyor.

Özellikle dini yapılar ve kamuya açık alanlar üzerinde gerçekleştirilen bu tür girişimlerin, bölgede zaten kırılgan olan güvenlik atmosferini daha da gergin hale getirdiği ifade ediliyor.

BATI YAKA’DA BASKI VE SALDIRILAR ARTIYOR

İşgal altındaki Batı Yaka ile Doğu Kudüs’te son dönemde hem İsrail ordusunun operasyonlarında hem de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında belirgin bir artış yaşanıyor. Baskınlar, gözaltılar, ateş açma olayları ve aşırı güç kullanımı, bölgede günlük hayatı daha da zorlaştırıyor.

Yaşanan son olay da, Batı Yaka’daki gerilimin artık yalnızca güvenlik operasyonlarıyla sınırlı kalmadığını, dini ve sembolik alanlara yönelik adımlarla daha derin bir toplumsal baskı biçimine dönüştüğünü gözler önüne serdi.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSEK SEVİYESİNİ KORUYOR

Batı Yaka’da uzun süredir devam eden yerleşim politikaları ve buna bağlı gerilim, son aylarda daha sert bir safhaya geçmiş durumda. Filistinlilere ait alanlar üzerindeki baskı artarken, bu tür bayrak asma eylemleri de sahadaki hakimiyet iddiasının simgesel yansımaları olarak yorumlanıyor.

Yatta ve çevresinde yaşanan son gelişme, bölgedeki tansiyonun düşmediğini, aksine dini mekânlar ve sivil alanlar üzerinden yeni gerilim başlıklarının oluştuğunu ortaya koydu.

