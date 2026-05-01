  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Basın özgürlüğüne Axel Springer darbesi: "Ya İsrail'i destekle ya istifa et!" İranlı Yahudiler bakın ne yaptı! Müzakereler Pakistan'da tıkandı! ABD'nin "Aşırı talepleri" süreci zorlaştırıyor Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği saldırısının yeni görüntüleri yayınlandı 1 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi 1 Mayıs 2006: Ali Oğuz'un vefatı (Avukat, siyasetçi) Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı! Okul saldırıları için harekete geçildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı İşgalci Yahudiler kışkırtmaya devam ediyor! Camiye paçavra astılar TCMB'den döviz hamlesi!
Spor Real Madrid'i karıştırmaya Mourinho'nun adı bile yetti!
Spor

Real Madrid'i karıştırmaya Mourinho'nun adı bile yetti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Real Madrid'i karıştırmaya Mourinho'nun adı bile yetti!

Başkan Florentino Pérez'in Real Madrid teknik direktörlüğü için José Mourinho'yu da adaylara arasına eklediği iddia edilmişti. Oyuncuların Mourinho'yu istemediği ve kararlarını yönetime ilettikleri ortaya çıktı.

Real Madrid’de yeni teknik direktör arayışları sürerken kulüp içinde büyük bir kriz patlak verdi. Yönetimin gündemindeki isimlerden biri olan Jose Mourinho’ya futbolculardan veto geldiği iddia edildi.

Cadena SER’in haberine göre Real Madridli futbolcular, eski teknik direktörleri Jose Mourinho’nun yeniden takımın başına geçmesine sıcak bakmıyor. Soyunma odasında birçok yıldız ismin bu konuda ortak görüşte olduğu belirtildi.

 

Haberin detaylarında oyuncuların, Mourinho’nun futbol anlayışını ve soyunma odası yönetimini mevcut kadro yapısına uygun bulmadığı ifade edildi. Bu nedenle yönetime net bir şekilde karşı duruş sergilendiği öne sürüldü.

Arda da istemedi

 

İddialara göre genç yıldız Arda Güler’in de içinde bulunduğu oyuncu grubunun bu karara karşı çıktığı ve kulüp yönetimine görüşlerini ilettiği konuşuluyor.

Gözler Pérez'te

Florentino Pérez ve yönetimin, soyunma odasından gelen bu güçlü tepki sonrası nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Teknik direktör tercihinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23