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Spor

Yönetimi ikiye böldü: Galatasaray'da Belhanda krizi

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, maaşında indirime gitmeyi sözleşmesinin uzatılması şartıyla kabul etti. Belhanda'nın bu teklif sarı kırmızılı yönetimi ikiye böldü.

2020-04-26 10:05:00 -
Yönetimi ikiye böldü: Galatasaray'da Belhanda krizi

Galatasaray'da Belhanda, indirime gitmeyi 2021'de bitecek sözleşmesinin uzatılması şartıyla kabul etmişti. Faslı yıldızın, bu talebi yönetimi ikiye böldü. Bir grup yönetici Belhanda'nın yeni sözleşme isteğine soğuk bakarken, bir kısım ise bu talebi olumlu buluyor.

Seneye bedava gidebilir

Takvim'in haberine göre; Belhanda'nın disiplinsiz tavırları yeni sözleşme konusunda soru işareti oluşturuyor. Bazı yöneticiler de bu sebeple yıldız oyuncu ile nikah tazeleme fikrine soğuk bakıyor.

Arabistan umudu var

Yönetimde bir grubun ise "Koronavirüs etkisi ile bu sezon satışı zor. Belhanda'nın maaşında indirim yapıp tutarsak bir sonraki sezon Arap liglerine satabiliriz" görüşünde olduğu öğrenildi.

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