Yönetim Victor Hugo için harekete geçti! Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Victor Hugo’ya göz dikti.

Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Victor Hugo ‘Beşiktaş’ta oynarım” dedi. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı savunmacının kiralanması için yönetim harekete geçti. Sezon öncesi savunmaya mutlaka takviye yapmak isteyen Beşiktaş, gözünü İtalya’ya dikmiş durumda. Siyah-beyazlıların hedefinde Fiorentina formasını giyen Vitor Hugo bulunuyor. Olumlu dönüş Beşiktaş yönetimi 28 yaşındaki futbolcunun görüntülerini teknik direktör Abdullah Avcı’ya seyrettirdi ve tecrübeli çalıştırıcıdan onay aldı. Brezilyalı stoperin menajeriyle temasa geçen siyah-beyazlılar ilk yoklamada olumlu dönüş aldı. “Beşiktaş’ta oynarım” diyen Hugo’ya İspanya La Liga’dan Leganes kulübü de kancayı atmış durumda. Beşiktaş’ın işini kolaylaştıran faktör ise başarılı futbolcunun Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma transfer olmak istemesi. Vitor Hugo ile şu anda Beşiktaş ile Leganes’in dışında ilgilenen bir takım bulunmuyor.

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