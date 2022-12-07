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Dünya Yönetim ne yapacağını şaşırdı: Yunanistan'da büyük halk ayaklanması!
Dünya

Yönetim ne yapacağını şaşırdı: Yunanistan'da büyük halk ayaklanması!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 14. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşlerin ardından, polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 19:28:00 -
Yönetim ne yapacağını şaşırdı: Yunanistan'da büyük halk ayaklanması!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 14. ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşlerin ardından, polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

Atina'nın merkezinde bir araya gelen binlerce eylemci, polis şiddetini kınayan sloganlar atarak Parlamento binasına doğru yürüdü.

Eylemciler, Grigoropulos'u anarken dün 16 yaşındaki Kostas Frangulis'in polis kurşunuyla başından ağır yaralanmasını da protesto etti.

Eylemcilerden ayrışan bir grup, Eksarhia semtine yöneldi. Buradaki grubun polise taş ve molotofkokteyli atması üzerine, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Selanik'te düzenlenen eylemde de benzer olaylar yaşandı. Kamara'da buluşan binlerce eylemci, Selanik sokaklarında polis şiddetini protesto ederken bir grup eylemci, polise molotofkokteyli attı, bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da düzenlenen gösteriler 2 hafta sürmüş, çok sayıda bina ve araç zarar görmüştü.

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