0553 313 94 23

Yönetim Kurulu Başkanımız Büyüksimitci’den Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, kurban bayramının ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:46
Yönetim Kurulu Başkanımız Büyüksimitci’den Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, kurban bayramının ülkemiz, milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.


KAYSO Başkanı Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bayramlar dayanışma ve paylaşma içerisine girdiğimiz, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz en anlamlı günlerdir. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin, paylaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.


Bayramlar, yakınlarımız ile bir araya gelinmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı en anlamlı günlerdendir. Bayramlarda olduğu gibi diğer günlerde de millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı en güzel şekilde sergileyecek, ülke olarak büyüyüp güçleneceğiz.


Bu duygu ve düşüncelerle, tüm üyelerimizin, hemşerilerimizin, iş camiasının ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tekrar tebrik eder, Cenab-ı Mevla’dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım”


Ayrıca Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Meclis Başkanımız Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanlık Divanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz tüm KAYSO personelinin Kurban Bayramı’nı kutlayarak kazasız belasız bir bayram temennisinde bulundular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:46
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mbaye Diagne'ye Spartak Moskova talip oldu!
    1. Mbaye Diagne'ye Spartak Moskova talip..
    2. Başkan Şerifoğulları, su kesintisine..
    3. (Özel) Bu özel fasulye yerinde 4,..
    4. Türk Kızılay, deprem sonrası Denizli..
    5. Toplu ulaşım ücretsiz
    6. Cuma Hutbesi’nde huzurlu toplum vurgusu!
    7. Erzincan’da vatandaşların kış hazırlığı
    8. Bayram sonrası, önce yavaş yavaş, daha..
    9. Modern mezbaha Kurban Bayramına hazır
    10. Şampiyon Taekwondoculardan Eskici’ye..
    11. Almanya ve Türkiye yapay zekada..
    12. Trabzon Havalimanı'ndan 2 milyon 164..
    13. Tarsus Belediye Meclisi’nde işaret..
    14. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep..
    15. TRT Çocuk'tan çocuklara bayram sürprizi
    16. Orhangazi Kent Konseyi’nde Şinasi Kaya..
    17. Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon..
    18. AK Parti’li Akkal Selendi’de..
    19. Büyükşehir Avrupa Şampiyonu Benay..
    20. Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı..
    21. Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    22. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı..
    23. Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı
    24. Yeni Malatyaspor umudunu koruyor
    25. Antalya'da midibüsle kamyonet..
    26. Vedat Muric: Fenerbahçe tarihine adımı..
    27. Kaş’a ‘masalcı’ geldi
    28. Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri..
    29. Bayburt’ta köylüler, güneş altında..
    30. Oto bakım servislerinde bayram..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!