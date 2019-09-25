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Yönetim derbi öncesi dev primi açıkladı!

Galatasaray futbolcusuyla, teknik heyetiyle ve yönetimiyle tamamen Fenerbahçe derbisine konsantre olmuş durumda Öyle ki, Sarı-Kırmızılı yönetim haftalık toplantıyı bile Florya'da yaptı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
Yönetim derbi öncesi dev primi açıkladı!

Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak F.Bahçe derbisi öncesinde teknik heyet ve takımla Florya'da buluştu. Başkan Mustafa Cengiz, 2. başkan Abdürrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla beraber öğle yemeği yedi. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantılarını yemeğin ardından tesislerde yapan yönetim hem derbi maçı öncesi takıma moral verdi.

GALİBİYET PRİMİ 7 MİLYON TL

Maç sonu açıklamaları nedeniyle 3 maç ceza alan Terim, cezasının son maçını F.Bahçe karşısında çekecek. Fatih Hoca'sız çıktığı Kayseri ve Malatya deplasmanları zorlu geçen Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında kulübe dezavantajını yaşamak istemiyor. Florya çıkarmasıyla kenetlenmeyi başlatan yönetim, galibiyet primini de açıkladı. Buna göre, 3 puanın alınması halimde takıma 7 milyon TL prim dağıtılacağı öğrenildi.

TARAFTARIMIZA GÜVENİYORUM

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Albayrak, "Hiçbir maç oynanmadan bir şey söyleyemezsiniz. 90 dakika oynayacaksınız, ondan sonra konuşacaksınız. Önümüzde zor bir derbi var. Ben taraftarlarımıza güveniyorum. 55 bin taraftarımız olacak. Güzel, dostça bir maç olacağını düşünüyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum" dedi. Derbi öncesi gerginlik istemeyen Sarı-Kırmızılı idarecilerin, "Gerginlik her zaman F. Bahçe'ye yaramıştır görüşünde birleştiği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
  1. Malatya
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