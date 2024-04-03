Yönetici İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yalanladı! 'Çok defa şikayette bulunduk'

Beşiktaş'ta yanan gece kulübünde tadilat işçileriyle mekanın çalışanlarından 29 kişi hayatını kaybetti.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün olay yerinde yangına ilişkin açıklamada bulunmuş, daha önce gece kulübüne ilişkin kendilerine şikayet ulaşmadığını belirterek, "İçeride yapılan yapıyla ilgili hiçbir tadilat, inşaat başvurusu yok. Tabii yapının içeride, iki kat altta olmasından ötürü de biraz görünmeyen bir alandı. Bir şikayet vesaire de ilçe belediyesine ulaşmış durumda değil. Dolayısıyla, tabiri caizse, kaçak bir müdahale içeride yürütülmüş. Burası 1987’de ruhsatlanmış bir gece kulübü." demişti.

Yönetici İmamoğlu'nu yalanladı!

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın apartman yöneticisi Şule Şeker, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun aksine eğlence merkeziyle ilgili çok defa şikayette bulunduklarını kaydetti.

Şeker, "Yapıldığı günden beri istemiyoruz. Kim ister? Eskiden, ilk açılışı bir televizyonun stüdyosu olaraktı. Programları vardı. O zaman sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Pasajın olduğu yer fuaye, şu anda giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış. Ruhsatı öyle alınmış." dedi.



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Deprem işlemi de yaptıramamışlar!

Şeker, eğlence mekanının sahibiyle daha önce apartmanın ortak alanı olması nedeniyle görüştüğünü dile getirerek, "15 gün önce belediyeye başvurmuştuk. Karot alınıp, deprem işlemi yapılacaktı. Mal sahibi izin vermediği için onu bile yaptıramadık." şeklinde konuştu.