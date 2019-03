Yomra yerel seçim sonuçları son dakika | Trabzon Yomra 2019 seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Trabzon’un Yomra ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Yomra seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Yomra’da son durum ne? Yomra yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Yomra oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Yomra son durum nedir? Yomra’da hangi parti önde? Yomra yerel seçim sonuçları ve oy oranları YSK ne? Trabzon Yomra yerel seçim sonuçları...

Yomra partilerin oy oranları

Yomraseçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Yomra seçim sonuçları canlı olarakYeniakit.com.trʼde. Yomrayerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Yomrahangi parti en fazla oy aldı? Yomrabelediyesini kim kazandı? Yomraseçim sonuçları dakika dakika bu sayfada.Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. 2019 Yomrayerel seçim sonuçları, Yomra2019 yerel seçimsonuçları, Samsun Yomrayerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçimsonuçları Yomrapartilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

Yomra belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Yomrayerel seçim sonuçlarına göre Yomrabelediyesini kim kazandı? Yomrabelediyesi hangi partiden? Yomra31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Yomrahangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Trabzon ili, Yomrailçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Yomrayerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Yomraseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Yomraseçim sonuçlarını, Yomra’da partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

TRABZON YOMRA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Akçaabat belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Akçaabatyerel seçim sonuçlarına göre Akçaabatbelediyesini kim kazandı? Akçaabatbelediyesi hangi partiden? Akçaabat31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Akçaabathangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Trabzonili, Akçaabatilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Akçaabatyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Akçaabatseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Akçaabatseçim sonuçlarını, Akçaabat’ta partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Ak Parti Trabzon belediye başkan adayları 2019

Trabzon Büyükşehir: Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı)

Ortahisar: Ahmet Metin Genç (Cumhur İttifakı)

Akçaabat: Osman Nuri Ekim (Cumhur İttifakı)

Araklı: Recep Çebi (Cumhur İttifakı)

Arsin: Muhammet Sait Gürsoy (Cumhur İttifakı)

Beşikdüzü: Harun Demirci (Cumhur İttifakı)

Dernekpazarı: Mehmet Aşık (Cumhur İttifakı)

Düzköy: Yılmaz Ankara (Cumhur İttifakı)

Çaykara: Hanefi Tok (Cumhur İttifakı)

Hayrat: Salih Öztel (Cumhur İttifakı)

Köprübaşı: Ali Aydın (Cumhur İttifakı)

Maçka: Koray Koçhan (Cumhur İttifakı)

Of: Salim Salih Sarıalioğlu (Cumhur İttifakı)

Sürmene: Rahmi Üstün (Cumhur İttifakı)

Tonya: Osman Beşel (Cumhur İttifakı)

Vakfıkebir: Muhammet Balta (Cumhur İttifakı)

Yomra: İbrahim Sağıroğlu (Cumhur İttifakı)

CHP Trabzon belediye başkan adayları 2019

Ortahisar: Mehmet Salih Akyüz (Millet İttifakı)

Beşikdüzü: Ramis Uzun (Millet İttifakı)

Maçka: Musa Turan (Millet İttifakı)

Düzköy: Fehmi Köroğlu (Millet İttifakı)

Vakfıkebir: Emin Uludüz (Millet İttifakı)

Of: Hilmi Saral (Millet İttifakı)

Sürmene: Kemal Küçükali (Millet İttifakı)

Çaykara: Hasan Düzgün

Hayrat: Ahmet Hasançebioğlu (Millet İttifakı)

Tonya: Şuaib Aydın (Millet İttifakı)

MHP Trabzon belediye başkan adayları 2019

Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (Cumhur İttifakı)

Şalpazarı: Refik Kurukız (Cumhur İttifakı)

İyi Parti Trabzon belediye başkan adayları 2019

Trabzon Büyükşehir: Atakan Aksoy (Millet İttifakı)

Akçaabat: Osman Akbulut (Millet İttifakı)

Araklı: Hasan Suiçmez (Millet İttifakı)

Arsin: Suat Sarıalioğlu (Millet İttifakı)

Çarşıbaşı: Mehmet Turan (Millet İttifakı)

Çaykara: Hanife Birinci

Dernekpazarı: Cevdet Cemal Cansız (Millet İttifakı)

Köprübaşı: Selim Avcı (Millet İttifakı)

Şalpazarı: Mehmet Öngöz (Millet İttifakı)

Yomra: Mustafa Bıyık (Millet İttifakı)

Saadet Partisi Trabzon belediye başkan adayları 2019

Trabzon Büyükşehir: Hasan Saka

Ortahisar: Ensar Bozali

Dernekpazarı: Abidin" target="_blank">Abidin Pergel

Düzköy: Suat Çalık

Hayrat: Süleyman Baş

Köprübaşı: Bayram Aydın

Maçka: Hikmet Aydın

Of: Mehmet Sarıalioğlu

Sürmene: Aydın Danışmaz

Şalpazarı: Ahmet Kıran

Tonya: Abdullah Altuntaş

Vakfıkebir: İbrahim Baş

Yomra: Selçuk Atasoy

Akçaabat: Osman Tuğrul Gazi Bayram

Araklı: Ümit Çebi

Arsin: Ramis Sunguroğlu

Beşikdüzü: Turan Kudu

Çarşıbaşı: Abdullah Kul

Çaykara: Hasan Abanoz

BBP Trabzon belediye başkan adayları 2019

Ortahisar: Yılmaz Mermertaş

Araklı: Hamit Baycan

Arsin: Abdulkadir Handekli

Beşikdüzü: Mehmet Ali Gündoğdu

Çaykara: Rifat Taşkın

Dernekpazarı: Mustafa Kemal Bayraktar

Köprübaşı: Atilhan Sancak

Maçka: Taner Gür

Of: Numan Harputoğlu

Sürmene: Orhan Kahveci

Demokrat Parti Trabzon belediye başkan adayları 2019

Trabzon Büyükşehir: Ercan Şılbır

Ortahisar: Tahsin Azaklı

Şalpazarı: Mete Alpkan Karahasanoğlu

DSP Trabzon belediye başkan adayları 2019

Trabzon Büyükşehir: Hadiye Solmaz

Ortahisar: Miktat Ölmez

Araklı: Ali Burhan Çavuşoğlu

Çarşıbaşı: Ekrem Eski

Vatan Partisi Trabzon belediye başkan adayları 2019

Trabzon Büyükşehir: İnci Güngör

Arsin: Harun Bülbül

Çaykara: Mehmet Emin Ayan

Yomra: Ali Bayraktar

Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon belediye başkan adayları 2019

Trabzon Büyükşehir: Haydar Bektaşoğlu

Ortahisar: Ömer Turan

Akçaabat: Ferhat Yanık

Araklı: Ferdi Şahintürk

Arsin: Faik Ahmet Sarı

Beşikdüzü: Abdullah Özdemir

Çarşıbaşı: Yusuf Öztürk

Çaykara: Mehmet Akıl

Dernekpazarı: Aydın Alioğlu

Düzköy: Mahmut Mermertaş

Hayrat: Kadir Altunkaynak

Köprübaşı: Dursun Tuğrul Güzel Yazıcı

Maçka: Serkan Genç

Of: Fatih Hayır

Sürmene: Zeki Uzun

Şalpazarı: Abdurrahman Yıldız

Tonya: Cemil Uzuner

Vakfıkebir: Mustafa Kul

Yomra: Mehmet Cengiz Köroğlu

TKPTrabzon belediye başkan adayları 2019

Trabzon Büyükşehir: Özgür Murat Büyük

Bağımsız adaylar

Trabzon Büyükşehir: İbrahim Topuz

Akçaabat: Okan Koç

Araklı: Erkan Kolancı

Çarşıbaşı: Halil Kul

Çaykara: Mehmet Kara

Dernekpazarı: Zeki Avni Usta

Hayrat: Mehmet Nuhoğlu

Köprübaşı: Zeki İmamoğlu

Of: Güngör Saral

Şalpazarı: Fatih Kandil

Şalpazarı: Fatih Yılmaz

Trabzon 2014 yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu %59.5

CHP adayı M. Volkan Canalioğlu %24.9

MHP adayı Hüseyin Örs %11.2

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.