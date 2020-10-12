  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yomra Vadisi ıslahı tamamlandı
Aktüel

Yomra Vadisi ıslahı tamamlandı

Trabzon’un Yomra ilçesindeki 4 mahallede taşkın riskleri azaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 08:51:31 -
Yomra Vadisi ıslahı tamamlandı

ANKARA (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesindeki 4 mahallede taşkın risklerini azaltacak Yomra Vadisi ıslahı tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'a yapılan yatırımlarla içme ve kullanma suyu temini ile derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trabzon Yomra Vadisi'nde ıslah çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yıldız, Trabzon'un Yomra ilçesindeki 4 mahallede taşkın risklerini azaltacak çalışma kapsamında, 1821 metre beton U kanal, 852 metre kargir duvar, 44 metre ızgaralı kanal, 71 metre temel güçlendirmesi, 14 menfez, 4 seki, 3 tersib bendi, 4 bin 579 metre korkuluk, 122 metre betonarme U kanal ve 7 brit yapıldığını ifade etti.

Kaya Yıldız, "DSİ olarak inşa ettiğimiz su yapılarıyla şehirlerimizi ihya etmeye devam ediyoruz. Estetik ve aynı zamanda emniyetli dere ıslahlarıyla il ve ilçelerdeki taşkın risklerini azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Trabzon Yomra Vadisi ıslahı işimizi tamamladık. Trabzonlu aziz vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump Beyaz Saray'da miting yaptı
Dünya

Trump Beyaz Saray'da miting yaptı

Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak, 3 Kasım seçimleri için..
Ermenistan'dan küstah çıkış
Dünya

Ermenistan'dan küstah çıkış

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gerilim sürerken Erivan yönetimi akılalmaz yalanlarını sürdürüyor.
Gökçek'ten hodri meydan: Yayınlayın, düzeltelim
Gündem

Gökçek'ten hodri meydan: Yayınlayın, düzeltelim

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'deki torpillere ve bu torpillerle alınan yüksek maaşlara işaret ederek "Yanlışsa s..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay