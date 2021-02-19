Yolun sonuna gelen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Mağdur edebiyatına devam etti!

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi bugün HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Yargıtay tarafından TBMM'ye bildirilecek. Kesin hüküm kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra da Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek.

Mağdur edebiyatına devam etti

Önümüzdeki günlerde milletvekilliğinin düşmesi beklenen Gergerlioğlu hakkındaki karara ilişkin ilk açıklamasını twitter hesabından yaptı. FETÖ'cülerle sık sık canlı yayında buluşan HDP'li Gergerlioğlu mesajında 'mağdur' edebiyatına devam ederek şu ifadeleri kullandı:

"Beni zulmedenler seçmedi ki milletvekilliğim bitsin. Seçilmeden önce de bu milletin her sorunu için vardım. Beni milletin zulme uğrayan tüm fertleri seçti, herkes için milletvekili oldum. Milletinvekilliği uyduruk siyasi kararlarla düşmez ki! İnsan hakları kazanacak."

Milletvekilliği neden düşecek?

Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası, 'Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur' hükmünü içeriyor. Kesin hüküm kararının önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda okunması bekleniyor.