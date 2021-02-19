  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan'ın gözü korktu! Hangi Hava Kuvvetleri daha güçlü?

Prens Harry ve eşi son noktayı koydu! Kararlarını bildirdiler

Pervin Buldan başta olmak üzere HDP'li 9 vekile soğuk duş

Metresi Sıla'yı darp etmişti! Ahmet Kural'a kötü haber

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti! PKK'lı terörist tutuklandı

Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak

Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yüzüne baka baka söyledi! Destici'den Kılıçdaroğlu'na canlı yayında cevap

Kadıköy'deki grev diğer belediyelere sıçradı! CHP'li belediyelerde işçiler eyleme başladı
Siyaset Yolun sonuna gelen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Mağdur edebiyatına devam etti!
Siyaset

Yolun sonuna gelen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Mağdur edebiyatına devam etti!

Hakkındaki hapis cezası TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra vekilliği düşecek Ömer Faruk Gergerlioğlu, ilk açıklamasını twitter hesabı üzerinden yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 22:59:00 - 2021-02-19 23:01:53
Yolun sonuna gelen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: Mağdur edebiyatına devam etti!

 Yeniakit.com.tr 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi bugün HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Yargıtay tarafından TBMM'ye bildirilecek. Kesin hüküm kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra da Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek.

Mağdur edebiyatına devam etti

Önümüzdeki günlerde milletvekilliğinin düşmesi beklenen Gergerlioğlu hakkındaki karara ilişkin ilk açıklamasını twitter hesabından yaptı. FETÖ'cülerle sık sık canlı yayında buluşan HDP'li Gergerlioğlu mesajında 'mağdur' edebiyatına devam ederek şu ifadeleri kullandı:

"Beni zulmedenler seçmedi ki milletvekilliğim bitsin. Seçilmeden önce de bu milletin her sorunu için vardım. Beni milletin zulme uğrayan tüm fertleri seçti, herkes için milletvekili oldum. Milletinvekilliği uyduruk siyasi kararlarla düşmez ki! İnsan hakları kazanacak."

Milletvekilliği neden düşecek?

Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası, 'Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur' hükmünü içeriyor. Kesin hüküm kararının önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda okunması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak
Ekonomi

Fransız bankasından bomba dolar raporu! Fena çakılacak

Türk lirasının doları ezmeye devam ettiği şu günlerde, Fransız bankası Societe Generale, yayımladığı 'Türkiye' raporunda dolar/TL'nin yıl so..
Uzman isim tehlikeyi açıkladı: İran ile işbirliği yapabilirler
Dünya

Uzman isim tehlikeyi açıkladı: İran ile işbirliği yapabilirler

Araştırmacı Çağatay Balcı, bölgede sıkışan terör örgütü PKK'nın İran ile işbirliği yapabileceğini söyledi. Balcı, İran'ın Türkiye ile işbirl..
Rus savaş uçakları peş peşe havalanıyor! 100'den fazla saldırı
Dünya

Rus savaş uçakları peş peşe havalanıyor! 100'den fazla saldırı

Rusya'ya ait savaş uçakları terör örgütü DAEŞ'e yönelik saldırı düzenledi. Rus uçaklarının sabah saatlerinden bu yana 100'den fazla saldırı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay