  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yolun karşısına geçmek istediler! Otomobil anne ve 2 çocuğuna bakın nasıl çarptı
Yerel

Yolun karşısına geçmek istediler! Otomobil anne ve 2 çocuğuna bakın nasıl çarptı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 09:39:00 -

Tekirdağ Çorlu’da bir aracın yoldan geçen yayalara çarpması sonucu 2’si çocuk 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi ile Manolya Sokak yol ayrımında meydana geldi. Kömürcü Caddesi’nden Manolya Sokağı'na dönüş yapan Ö.S. idaresindeki 06 FZ 5871 plakalı hafif ticari araç, yoldan geçen 2’si çocuk 3 kişiye çarptı.

Kaza sonrası yaya S.U. ve 2 çocuk hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23