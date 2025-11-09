  • İSTANBUL
Yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Batman’da yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Kader İlbaş’a motosiklet çarptı. Genç kadın yaşamını yitirirken, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. M.A.M. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader İlbaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kader İlbaş ile motosiklet sürücüsü M.A.M ve arkasındaki yolcu R.Ş. (21) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kader İlbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosikletteki R.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.A.M. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

