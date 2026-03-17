Mert Hakan Yandaş'a mahkemeden ret! Yıldız futbolcu için tahliye kapısı kapandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında açılan davada, mahkeme tensip zaptını hazırladı. Sanıklar Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen’in tutukluluk durumlarını inceleyen mahkeme, tahliye taleplerini karara bağladı.

İstanbul’da spor dünyasını sarsan yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin yargı sürecinde kritik bir aşama geride bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin kabul edilmesinin ardından, mahkeme tensip zaptını tamamlayarak davanın yol haritasını ve sanıkların mevcut durumuna ilişkin kararlarını açıkladı.

TUTUKLULUK HALLERİNE İLİŞKİN ARA KARAR

Mahkeme heyeti, sanıklar Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen’in hukuki durumlarını dosya kapsamındaki deliller ışığında değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda, sanık Ersen Dikmen hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin devam ettiği ve mevcut dosya durumunun tutukluluk halini gerekli kıldığı belirtilerek, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın durumu da tensip zaptında yer aldı. Yandaş’ın avukatı tarafından mahkemeye sunulan tahliye ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebi, mahkemece reddedildi. Buna göre, Mert Hakan Yandaş hakkındaki "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin aynen devam etmesine karar verildi.

17 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sürecin geçmişine bakıldığında, 31 yaşındaki futbolcu Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "futbolda bahis ve şike" soruşturması çerçevesinde 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen için oldukça ağır cezalar talep ediliyor. İddianame makamı, her iki sanığın da "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarını işledikleri iddiasıyla, 4’er yıldan 17’şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istiyor.

İLK DURUŞMA NİSAN AYINDA

Yargılama sürecinin resmen başlayacağı tarih de mahkeme tarafından belirlendi. "Futbolda bahis ve şike" davasının ilk duruşması, 3 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30’da görülecek. Bu duruşmada sanıkların savunmalarının alınması ve dosyaya giren delillerin tartışılması bekleniyor.