CHP zihniyeti tam olarak budur! Ekrem'in reklamı için siyonistlere para ödediler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' davasının beşinci oturumu, pazartesi günü Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan duruşma salonunda düzenlendi.

Davayı takip eden Cumhuriyet Halk Partili (CHP) temsilcilerin tartışma çıkarması sonrası mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Ardından salona gelen mübaşir, duruşmanın salı gününe ertelendiğini duyurdu.

İstanbul'da bu gelişmeler yaşanırken, aynı saatlerde ABD'nin New York eyaletinde, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun bir reklamı Times Meydanı'nda yayındaydı.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025'in birinci yıl dönümünde paylaşılan reklamda, "1 yıldır hala birlikteyiz" sloganı yer alırken, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir fotoğrafı bulunuyor.

Reklamın, CHP ABD Temsilciliği üzerinden verildiği öngörülüyor.

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir fotoğrafının yer aldığı reklam, New York Times Meydanı'nda görülüyor.

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun bir fotoğrafının yer aldığı reklam, New York Times Meydanı'nda görülüyor.

Times Meydanı'nda, İmamoğlu'nda olduğu gibi orta büyüklükte bir panoda bir gün süreyle reklam yayınlamanın maliyetinin 50 bin dolar ile 100 bin dolar (2,2 milyon TL - 4,4 milyon TL) arasında değişebildiği belirtiliyor.

Dijital reklam ve ekran teknolojileri üzerine çalışmaları bulunan Avrupa Birliği (AB) menşeli araştırma ve danışmanlık şirketi invidis'e göre, aylık fiyatlandırmada bu tutar 1 milyon dolardan başlayıp 4 milyon dolara (44 milyon TL - 176,8 milyon TL) kadar çıkabiliyor.

İngiliz The Guardian gazetesi, Times Meydanı'ndaki reklam gelirlerinin "Paramount" ve "Silverstein Properties" şirketleri tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

Paramount, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırım sırasında, "insani yardım" kisvesi altında Tel Aviv'e 1 milyon dolar bağışlamıştı.

Tepki çeken bu adım sonrası şirket çalışanları, yönetimden Gazze Şeridi'ndeki sivillere de benzer bir yardımda bulunmasını talep etmiş, ancak çağrılara kayıtsız kalınmıştı.

Yine Paramount, Hollywood'daki binlerce sanatçının başlattığı İsrail film endüstrisini boykot etme girişimini resmi olarak kınayan ilk büyük stüdyo olmuştu.

Silver Properties'in sahibi Larry Silverstein, İsrail ile derin bağları olan bir iş insanı.

Düzenli olarak İsrail devlet tahvillerinin reklamını yapan Silverstein, ABD'deki pro-İsrail lobileriyle ve politikacılarıyla yakın ilişkilere sahip.

Geçmişte İsrail'in güvenliği ve kalkınması odaklı birçok sivil toplum kuruluşuna destek vermişti.

100 bin dolarlık bir meblağın gözden çıkarılması, Times Meydanı'nda reklam yayınlamak için tek başına yeterli sayılmıyor.

Reklamın hakaret, nefret ve ayrımcılığa kapı aralayacak ifadeler içermesi ya da politik olması, yayına alınmaması için "önemli bir gerekçe" olarak değerlendiriliyor.

Örneğin 2020'de, Lincoln Project adlı bir grubun yayınladığı 'Donald Trump' reklamı, "politik" bulunarak yayından kaldırılmıştı.

'Trump' reklamı, ABD kamuoyunda büyük bir hukuki ve siyasi tartışmaya yol açmıştı.

Ancak, Ekrem İmamoğlu'nun politik içerikli bir reklamının yayınlanmasına izin verilmesi, "iltimas" yorumlarına yol açtı.

İmamoğlu'nun "örgüt liderliğiyle" yargılandığı davanın altıncı oturumu bugün düzenlenecek.

