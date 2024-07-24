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Yerel Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası
Yerel

Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası

Yeniakit Publisher
2024-07-24 14:29:00 -
Yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki sürücülere para cezası

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün bazı sosyal medya platformlarında "Otogar bağlantı yolunu kapatan düğün konvoyu" başlığıyla yayımlanan görüntülere ilişkin çalışma yapıldı.

Düğün konvoyu oluşturarak trafiğin olağan akışını aksattıkları ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen araç sürücülerinin R.T, O.A. ve M.N. olduğunu tespit eden ekipler, şahısları yakaladı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak", "saygısızca araç kullanmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak" ve "yönetmelikte gösterilen hükümlere uymamak" maddelerinden cezai işlem yapıldı.

Ayrıca sürücü R.T'ye "mahkemelerce veya cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak" ve "muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden de ceza kesildi.

Sürücü R.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.

 
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