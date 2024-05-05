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Ekonomi Yolu 16 km kısaltacak Yusufeli’ndeki 685 metrelik viyadük haziranda açılıyor
Ekonomi

Yolu 16 km kısaltacak Yusufeli’ndeki 685 metrelik viyadük haziranda açılıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-05 20:56:00 -
Yolu 16 km kısaltacak Yusufeli’ndeki 685 metrelik viyadük haziranda açılıyor

Temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli'nin faaliyete alınmasıyla su altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerine ulaşımı 16 kilometre kısaltacak viyadükte çalışmalar kesintisiz sürüyor.

Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen özel tasarım Yusufeli Merkez Viyadüğü’nün yüzde 99.5’i tamamlandı.
Karayolları Genel Müdürlüğünce bölgede inşa edilen Şilenkar, Baraj ve Tekkale viyadükleriyle birlikte 4 özel tasarım köprüden biri olan viyadükte bağlantılar tamamlandı. Ekipler, aydınlatma ve asfaltlama gibi üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Üst tabliyesi çelik konstrüksiyon olan, itme sürme yöntemiyle inşa edilen 685 metrelik Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün haziranın ilk haftasında ulaşıma açılması planlanıyor.

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