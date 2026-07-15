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ABD’den Uluslararası Mahkemeye tehdit

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ABD’den Uluslararası Mahkemeye tehdit

Katil ABD’nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) "tuğla tuğla dağıtmak için çalıştıklarını" söyledi.

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Foto - ABD’den Uluslararası Mahkemeye tehdit

Wall Street Journal'daki makalesinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rubio, UCM'nin Amerikan askeri operasyonlarına müdahale etme girişimini, sözde yetki aşımından ziyade doğrudan doğruya ABD'nin egemenliğinin ve küresel tahakkümünün sonu olarak nitelendirdi. Katliamcı Amerikan askerlerinin ve kolluk kuvvetlerinin yargılanma korkusu, bakanın satırlarına açıkça yansıdı. Rubio, sömürgeci ortaklarıyla birlikte hareket edeceklerini belirterek, "Hükümetimizin elindeki bütün araçları kullanarak, bu ortak amaç etrafında buluşabileceğimiz her müttefikle birlikte çalışarak UCM'yi dağıtacağız, gerekirse tuğla tuğla" sözleriyle uluslararası adalete savaş açtı.

#2
Foto - ABD’den Uluslararası Mahkemeye tehdit

Sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı videoda da saldırgan üslubunu sürdüren Rubio, mahkemeyi Amerikan vatandaşlarının kendi yasalarıyla yargılanma hakkını gasp etmekle itham etti. Kendi suçlu geçmişlerini örtbas etmek isteyen Rubio, "Uzak yerlerdeki güçlü insanlar bunu bizden almak istiyor. Yasalarınızdan, ülkenizden, hayatınızdan kendilerinin sorumlu olması gerektiğine inanıyorlar" diyerek Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalıştı.

#3
Foto - ABD’den Uluslararası Mahkemeye tehdit

UCM’yi doğrudan Vaşington'a karşı savaş yürütmekle suçlayan Rubio, aslında Siyonist rejimin hamiliğini üstlendiklerini itiraf etmiş oldu. Hatırlanacağı üzere UCM; 73 binden fazla masum Filistinlinin katledilmesine sebep olan Gazze soykırımının baş sorumluları Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

#4
Foto - ABD’den Uluslararası Mahkemeye tehdit

Rubio’nun açıklamalarının ardında, terörist İsrail'in Gazze 'deki savaş suçları ve UCM’nin 2020 yılında Afganistan’ı işgal eden ve burada sayısız savaş suçu işleyen Amerikan askerlerine yönelik başlattığı soruşturma yatıyor. İşledikleri katliamların hesabını vermekten korkan Rubio, mahkemeyi destekleyen sivil toplum kuruluşlarını ve Üçüncü Dünya ülkelerini "hasmane bir ağ" olarak nitelendirip hedef gösterdi. Avrupa Belgesi üyeleri dahil 125 ülkenin taraf olduğu UCM’yi açıkça tehdit eden ABD, küresel eşkıyalığını bir kez daha tescilledi.

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