ABD’den Uluslararası Mahkemeye tehdit

Rubio’nun açıklamalarının ardında, terörist İsrail'in Gazze 'deki savaş suçları ve UCM’nin 2020 yılında Afganistan’ı işgal eden ve burada sayısız savaş suçu işleyen Amerikan askerlerine yönelik başlattığı soruşturma yatıyor. İşledikleri katliamların hesabını vermekten korkan Rubio, mahkemeyi destekleyen sivil toplum kuruluşlarını ve Üçüncü Dünya ülkelerini "hasmane bir ağ" olarak nitelendirip hedef gösterdi. Avrupa Belgesi üyeleri dahil 125 ülkenin taraf olduğu UCM’yi açıkça tehdit eden ABD, küresel eşkıyalığını bir kez daha tescilledi.