78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!
Fransız otomobil devi Citröen, elektrikli otomobil piyasasına ayak uydurabilmek için 2CV markasını yeniden piyasaya sürdü.
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Fransız otomobil devi Citröen, elektrikli otomobil piyasasına ayak uydurabilmek için 2CV markasını yeniden piyasaya sürdü.
Citroen'in geleceğe yönelik vizyonunu göstermeyi amaçlayan bir "konsept otomobil" olarak tasarlanan bu araç, henüz satışa hazır değil ancak 2028 yılına kadar bir versiyonunun showroomlarda yer alması planlanıyor.
Çinli üreticilerden gelen artan rekabetle karşı karşıya kalan Citroen ve diğer Avrupalı markalar, modern otomobiller satmanın bir yolu olarak miraslarını kullanıyorlar.
ÇİFTÇİLERİN FAVORİSİ Citroen CEO'su Xavier Chardon, yeni otomobili "yarının ulaşım zorluklarına modern, zekice ve ferahlatıcı bir yanıt" olarak tanımladı. Orijinal Citroen 2CV, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından kurtulmaya çalıştığı 1948 yılında piyasaya sürüldü. Fransız çiftçileri ve kırsal kesimdekiler için ucuz ve sağlam bir ulaşım aracı olarak tasarlandı.
YUMURTLARI KIRMADAN İLERLİYORDU Arabanın yüksek tekerlek kemerleri ve yumuşak süspansiyonu vardı; bu sayede, efsaneye göre, sürülmüş bir tarladan veya bozuk yollardan geçerken bir tepsi ördek yumurtasını bile kırmadan ilerleyebiliyordu.
Yüksek tavanı sayesinde sürücüler direksiyon başında şapka takabiliyordu. Kullanımı kolay ve tamiri basitti. Bu otomobil o kadar popülerdi ki, 40 yıldan fazla süreyle üretimi devam etti. Zamanla, kırsal kesim için kullanışlı bir araç olmaktan çıkıp, kült bir klasiğe ve hippilerin ve karşı kültürcülerin gözdesi haline geldi.
Şimdi ise Citroen, bu mirastan yararlanarak yaklaşık 13 bin sterline (yaklaşık 850 bin lira) satılması beklenen elektrikli, küçük bir şehir otomobili piyasaya sürmeyi hedefliyor. Yeni 2CV'nin görünümü, Citroen tasarımını geliştirdikçe muhtemelen değişecek. Ancak mevcut haliyle, ünlü selefiyle birçok tasarım özelliğini paylaşıyor.
VW, 1990'ların sonlarında Beetle modelini geri getirmesiyle tanınıyor, ancak bu girişim sınırlı bir başarı elde etti. BMW'nin Mini modelleri her zaman İngiliz asıllı orijinal modellere gönderme yapan bir tasarıma sahip olmuştur. Fiat ise son yirmi yıldır retro tarzda bir Fiat 500 satıyor.
Yüksek, genişleyen tekerlek kemerleri, uzun, kavisli tavan ve göz benzeri farlar, orijinal "deux chevaux" veya "iki at"ı hatırlatıyor. Citroen, yeni bir otomobil satmak için eski bir otomobilin anılarını kullanarak, bilindik bir yolu izliyor.
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