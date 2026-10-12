78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!

Yüksek tavanı sayesinde sürücüler direksiyon başında şapka takabiliyordu. Kullanımı kolay ve tamiri basitti. Bu otomobil o kadar popülerdi ki, 40 yıldan fazla süreyle üretimi devam etti. Zamanla, kırsal kesim için kullanışlı bir araç olmaktan çıkıp, kült bir klasiğe ve hippilerin ve karşı kültürcülerin gözdesi haline geldi.