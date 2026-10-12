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Çay ve kahve nedeniyle bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor! Türkiye Korkut'u aktif etti: Şahid 136'ya benzeyen İHA paramparça edildi 78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri! Bilim insanları cevabı buldu! Ahtapotlar neden bu kadar zeki? Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: Oregon ve Kaliforniya kıyıları açıklarında... Mısırlı isimden flaş Türkiye çıkışı: Türbülansta değiller, bırakınlar onlar konuşsun Hint yağı çok ama çok önemli: Kirpiklerin geleceği bu yağa bağlı: Kirpikleri kalınlaştırıyor Hasat bittince kırmızıya boyandı: Bu köyü görmek için tur düzenliyorlar! İhtimaller ve senaryolar artık belli: İşte son durum: %80 Barış Alper Yılmaz!
Otomotiv
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78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!

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Giriş Tarihi:

78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!

Fransız otomobil devi Citröen, elektrikli otomobil piyasasına ayak uydurabilmek için 2CV markasını yeniden piyasaya sürdü.

#1
Foto - 78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!

Citroen'in geleceğe yönelik vizyonunu göstermeyi amaçlayan bir "konsept otomobil" olarak tasarlanan bu araç, henüz satışa hazır değil ancak 2028 yılına kadar bir versiyonunun showroomlarda yer alması planlanıyor.

#2
Foto - 78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!

Çinli üreticilerden gelen artan rekabetle karşı karşıya kalan Citroen ve diğer Avrupalı ​​markalar, modern otomobiller satmanın bir yolu olarak miraslarını kullanıyorlar.

#3
Foto - 78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!

ÇİFTÇİLERİN FAVORİSİ Citroen CEO'su Xavier Chardon, yeni otomobili "yarının ulaşım zorluklarına modern, zekice ve ferahlatıcı bir yanıt" olarak tanımladı. Orijinal Citroen 2CV, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımından kurtulmaya çalıştığı 1948 yılında piyasaya sürüldü. Fransız çiftçileri ve kırsal kesimdekiler için ucuz ve sağlam bir ulaşım aracı olarak tasarlandı.

#4
Foto - 78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!

YUMURTLARI KIRMADAN İLERLİYORDU Arabanın yüksek tekerlek kemerleri ve yumuşak süspansiyonu vardı; bu sayede, efsaneye göre, sürülmüş bir tarladan veya bozuk yollardan geçerken bir tepsi ördek yumurtasını bile kırmadan ilerleyebiliyordu.

#5
Foto - 78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!

Yüksek tavanı sayesinde sürücüler direksiyon başında şapka takabiliyordu. Kullanımı kolay ve tamiri basitti. Bu otomobil o kadar popülerdi ki, 40 yıldan fazla süreyle üretimi devam etti. Zamanla, kırsal kesim için kullanışlı bir araç olmaktan çıkıp, kült bir klasiğe ve hippilerin ve karşı kültürcülerin gözdesi haline geldi.

#6
Foto - 78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!

Şimdi ise Citroen, bu mirastan yararlanarak yaklaşık 13 bin sterline (yaklaşık 850 bin lira) satılması beklenen elektrikli, küçük bir şehir otomobili piyasaya sürmeyi hedefliyor. Yeni 2CV'nin görünümü, Citroen tasarımını geliştirdikçe muhtemelen değişecek. Ancak mevcut haliyle, ünlü selefiyle birçok tasarım özelliğini paylaşıyor.

#7
Foto - 78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!

VW, 1990'ların sonlarında Beetle modelini geri getirmesiyle tanınıyor, ancak bu girişim sınırlı bir başarı elde etti. BMW'nin Mini modelleri her zaman İngiliz asıllı orijinal modellere gönderme yapan bir tasarıma sahip olmuştur. Fiat ise son yirmi yıldır retro tarzda bir Fiat 500 satıyor.

#8
Foto - 78 yıllık model yeniden üretilecek! İşte fiyatı ve özellikleri!

Yüksek, genişleyen tekerlek kemerleri, uzun, kavisli tavan ve göz benzeri farlar, orijinal "deux chevaux" veya "iki at"ı hatırlatıyor. Citroen, yeni bir otomobil satmak için eski bir otomobilin anılarını kullanarak, bilindik bir yolu izliyor.

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